ЦИК огласил предварительные результаты выборов президента

В Центризбиркоме озвучили предварительные итоги выборов президента России. По результатам обработки 99,76% бюллетеней, за Владимира Путина проголосовали почти 76 млн человек, что составило 87,29% от общего числа избирателей. На втором месте кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов (4,30%). Следом за ним идут представитель «Новых людей» Владислав Даванков (3,84%) и кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,21%).
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на итоговом бриффинге, рассказала, что на выборах проголосовали 87 113 127 человек, и отметила, что выборы прошли с рекордной для современной России явкой в 77,44%.
Также Памфилова рассказала, что степень агрессивных попыток сорвать или дискредитировать выборы была беспрецедентна — «избирателей запугивали, Запад пытался сбить явку».
— Никогда мы такого не испытывали. Всегда есть внешнее воздействие, на всех выборах, мы к этому привыкли, это перманентный вопрос. Но степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их сорвать и дискредитировать, была беспрецедентной, — сказала председатель ЦИК.
По словам Памфиловой, с момента начала кампании по выборам президента России зафиксировано более 12 млн кибератак, что в 150 раз «больше чем обычно».
Глава ЦИК также рассказала, что почти 10 млн избирателей смогли проголосовать по месту проживания, а не по месту прописки. Около 2,6 млн избирателей проголосовали досрочно. Случаев признания итогов голосования недействительными нет ни на одном УИК.
Окончательные итоги выборов озвучат 21 марта.
После подведения итогов избранный президент должен будет пройти процедуру инаугурации. Как сообщается на сайте Кремля, она состоится 7 мая. После этого президент России будет заниматься свой пост в течение шести лет — до 7 мая 2030 года.
Еще до предварительного подведения итогов голосования с победой на выборах президента Владимира Путина поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Боливии Луис Арсе, Никарагуа Даниэль Ортега, Гондураса Сиомара Кастро.