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«Сегодня по-другому быть не может»: Андрей Травников — о выборах президента в Новосибирской области

Губернатор заметил, что Владимир Путин победил уверено и ожидаемо

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На выборах президента проголосовали 2/3 жителей Новосибирской области

На еженедельном оперативном совещании 18 марта губернатор Андрей Травников высказался о выборах президента в Новосибирской области. Он отметил, что явка была высокой.

— Работа проведена качественная, достойная. Отдельные слова благодарности правоохранительным органам и сотрудникам избирательных комиссий: все отработали четко и надежно. Иностранные наблюдатели оказались впечатлены уровнем организации. Сами выборы прошли при высокой активности граждан: проголосовали практически 2/3 избирателей Новосибирской области. Благодаря дистанционной форме голосования у каждого жителя была возможность высказать свою позицию, — сказал Травников.

По словам губернатора, Владимир Путин в выборах победил ожидаемо.

— В сегодняшней ситуации по-другому быть не может. За последние годы Владимиром Владимировичем и нашей командой под его руководством проделана огромная работа. Глава государства в своих выступлениях обозначил новые задачи и ориентиры. Мы эти задачи вместе с ним готовы выполнять и обеспечивать новые необходимые нам победы, — добавил Травников.

Утром 18 марта стало известно, что в регионе 83,88% голосов получил Владимир Путин.

НГС на протяжении трех дней рассказывал в хронике о том, как проходят выборы в Новосибирской области. Все самое важное мы собрали в фоторепортаже.

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