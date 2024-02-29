Ответ скептикам: губернатор Травников высказался об обращении Владимира Путина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он опубликовал пост об этом в Telegram-канале главы региона.
Андрей Травников заявил, что присутствовал на церемонии оглашения послания в Москве. В речи главы государства губернатор увидел «ответ скептикам и злопыхателям», которые предсказывали непопулярные решение и отказ от многих планов и программ после марта 2024 года. Владимир Путин, как отметил глава региона, привел подробные данные, планы с конкретными цифрами, фактами, решениями и сроками, подтвердил намерение сохранить темпы развития регионов и муниципалитетов, на этот счет уже даны необходимые поручения.
Губернатор Новосибирской области высоко оценил тот факт, что для реализации всех инициатив будут использоваться национальные проекты, потому что этот инструмент уже зарекомендовал себя как эффективный.
— И по итогам послания я могу своим коллегам в очередной раз подтвердить, что в ближайшие годы меньше непростой, большой, ответственной, но в то же время приятной работы по развитию нашей территории, по повышению экономического потенциала Новосибирской области, по решению важных для жителей нашего региона вопросов при поддержке президента у нас не будет. К этому надо быть готовыми, — резюмировал Андрей Травников.
Напомним, послание Владимира Путина к Федеральному собранию длилось более двух часов. В нем глава государства предложил новые меры поддержки семей с детьми, повышение зарплат и рост МРОТ.