Ответ скептикам: губернатор Травников высказался об обращении Владимира Путина

Андрей Травников заявил, что присутствовал на церемонии оглашения послания в Москве. В речи главы государства губернатор увидел «ответ скептикам и злопыхателям», которые предсказывали непопулярные решение и отказ от многих планов и программ после марта 2024 года. Владимир Путин, как отметил глава региона, привел подробные данные, планы с конкретными цифрами, фактами, решениями и сроками, подтвердил намерение сохранить темпы развития регионов и муниципалитетов, на этот счет уже даны необходимые поручения.

