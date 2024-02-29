Путин готовится выступить с посланием Федеральному собранию: главные заявления президента

Сам Путин, выступая 20 февраля на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», заявил, что послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
— Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, — объявил президент.
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Из года в год количество площадок, где транслируют послание президента, увеличивается. В этом году видеотрансляцию покажут на больших уличных экранах Москвы, а также в разных кинотеатрах страны. Несмотря на то что Владимир Путин будет выступать днем, свободных мест на многих площадках уже не осталось.
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А вот для гостей подготовили более изысканный стол — на нем есть канапе с креветками, крабами. На десерт — свежие ягоды.
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Журналисты начали собираться у Гостиного двора за несколько часов до послания президента.
Тех, кто уже попал внутрь, ждал завтрак из круассанов, маффинов, бутербродов, пирожков, сырников, фруктов.
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В этом году послание президента начали обсуждать еще в начале февраля, а
Ожидается, что сегодня Владимир Путин озвучит основные идеи по дальнейшему развитию страны. Точный список тем неизвестен, но, например, в 2023 году одной из основных тем в послании была СВО: президент говорил о причинах и целях объявленной им спецоперации, о льготах и социальных гарантиях для военнослужащих и их семей. Также Владимир Путин тогда затронул вопросы экономики, внешней политики, предложил увеличить социальные налоговые вычеты и дополнительно повысить МРОТ на 10%.
Как правило, звучащие в послании Федеральному собранию предложения президента довольно быстро реализуются. МРОТ и социальные налоговые вычеты в этом году увеличили, а детские пособия, которые анонсировал Владимир Путин во время послания в
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Движение в центре Москвы сегодня перекрыли в пять утра — за несколько часов до послания президента. Открыть обещают после мероприятия, но во сколько конкретно, не уточняется.
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Послание президента — мероприятие ежегодное, но бывают исключения. Например, его не было в 2017 и в 2022 годах. В первый раз отмену никак не объяснили, но первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко тогда напомнил, что это право главы государства и он может реализовать его, «когда сочтет нужным». Во втором случае Владимир Путин объяснил, что «динамика событий очень большая» и результаты «сложновато было зафиксировать».
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Привет, друзья! Сегодня на календаре не только последний день зимы, но и тот день, когда Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Во время этого мероприятия глава государства обычно рассказывает о том, как обстоят дела в стране и что происходит во внешней и внутренней политике, ставит задачи на ближайшее будущее и делится своей оценкой текущего положения дел. А еще сегодня тот день, когда мы традиционно ведем онлайн-трансляцию послания президента. Так что самые главные заявления вы уж точно не пропустите.
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