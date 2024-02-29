Путин готовится выступить с посланием Федеральному собранию: главные заявления президента

Сам Путин, выступая 20 февраля на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», заявил, что послание будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

— Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, — объявил президент.