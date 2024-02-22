Будет 2 миллиона штук: как в новосибирской типографии печатают бюллетени к выборам президента — смотрим фото

В типографии «Советская Сибирь» в Новосибирске уже вовсю изготавливают бюллетени к выборам президента России, которые пройдут в середине марта. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там и заснял, как печатаются бланки: публикуем самые интересные кадры.
В избирательной комиссии Новосибирской области рассказывают, что стоимость обычного экземпляра составляет 1 рубль 35 копеек, с КОИБ (используются на участка с электронными урнами) — 1 рубль 55 копеек. У бюллетеней несколько степеней защиты, на них наносится гильоширная сетка зеленого цвета, но это не всё:
— Помимо этого, на каждом из них два члена участковой комиссии проставят свои подписи и печать УИК, а также наклеят специальную марку, — подчеркивают в избиркоме НСО.
На выборах президента России будет четыре кандидата. Единственным самовыдвиженцем на этих выборах стал Владимир Путин. Леонид Слуцкий на выборах представляет партию ЛДПР, которую он возглавил в 2022 году после смерти Владимира Жириновского.
Николай Харитонов представляет партию КПРФ. Владислав Даванков представляет еще одну парламентскую партию — «Новые люди».