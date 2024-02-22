Будет 2 миллиона штук: как в новосибирской типографии печатают бюллетени к выборам президента — смотрим фото

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказывают, что стоимость обычного экземпляра составляет 1 рубль 35 копеек, с КОИБ (используются на участка с электронными урнами) — 1 рубль 55 копеек. У бюллетеней несколько степеней защиты, на них наносится гильоширная сетка зеленого цвета, но это не всё: