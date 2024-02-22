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СрочноВ Новосибирске начали печатать бюллетени к выборам
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Выборы президента — 2024

Будет 2 миллиона штук: как в новосибирской типографии печатают бюллетени к выборам президента — смотрим фото

Как сообщили в областном избиркоме, у бюллетеней несколько степеней защиты

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта

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В типографии «Советская Сибирь» в Новосибирске уже вовсю изготавливают бюллетени к выборам президента России, которые пройдут в середине марта. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал там и заснял, как печатаются бланки: публикуем самые интересные кадры.

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказывают, что стоимость обычного экземпляра составляет 1 рубль 35 копеек, с КОИБ (используются на участка с электронными урнами) — 1 рубль 55 копеек. У бюллетеней несколько степеней защиты, на них наносится гильоширная сетка зеленого цвета, но это не всё:

— Помимо этого, на каждом из них два члена участковой комиссии проставят свои подписи и печать УИК, а также наклеят специальную марку, — подчеркивают в избиркоме НСО.

Всего для региона их будет напечатано 2 174 500 штук, из них 803 300 — для голосования с использованием КОИБ

Всего для региона их будет напечатано 2 174 500 штук, из них 803 300 — для голосования с использованием КОИБ

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Стоимость печать экземпляра зависит от его вида

Стоимость печать экземпляра зависит от его вида

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На выборах будет 4 кандидата

На выборах будет 4 кандидата

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В типографии кипит работа: бюллетени печатают, упаковывают

В типографии кипит работа: бюллетени печатают, упаковывают

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Передача бюллетеней в адрес областной избирательной комиссии запланирована на 5 марта

Передача бюллетеней в адрес областной избирательной комиссии запланирована на 5 марта

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Они должны быть переданы в территориальные комиссии, а оттуда — в итоге в участковые

Они должны быть переданы в территориальные комиссии, а оттуда — в итоге в участковые

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Бланки для голосования складывают в гигантские стопки

Бланки для голосования складывают в гигантские стопки

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Бланки проверяют на качество

Бланки проверяют на качество

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Вот как выглядят пачки с напечатанными бюллетенями

Вот как выглядят пачки с напечатанными бюллетенями

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На выборах президента России будет четыре кандидата. Единственным самовыдвиженцем на этих выборах стал Владимир Путин. Леонид Слуцкий на выборах представляет партию ЛДПР, которую он возглавил в 2022 году после смерти Владимира Жириновского.

Николай Харитонов представляет партию КПРФ. Владислав Даванков представляет еще одну парламентскую партию — «Новые люди».

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