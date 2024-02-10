«На момент смерти была его женой». Вдова на Урале добилась отмены развода с мужем, погибшим на СВО

По словам племянницы погибшего, с женой Андрей не жил уже несколько лет и мечтал развестись. Общих детей у пары нет, имущество они не делили, но расстаться по-хорошему у супругов всё же не получилось. Жена отказывалась подписать заявление, и мужу пришлось обращаться в суд.



— Четыре года назад она его выгнала с вещами, он пришел жить к матери и больше к ней не возвращался, — рассказала племянница. — Он звал ее в ЗАГС развестись, но она всё время отказывалась. Развели их в итоге через три дня после его гибели, о которой на тот момент мы, конечно, не знали.