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Спецоперация на Украине

«На момент смерти была его женой». Вдова на Урале добилась отмены развода с мужем, погибшим на СВО

Она вернула семью, чтобы получить положенные ей выплаты

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Вдова и мать погибшего на СВО борются за выплаты в суде

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В Екатеринбурге начался необычный судебный процесс. Горожанка Ольга потребовала отменить ее развод с мужем, погибшим на СВО. Выяснилось, что в день, когда их брак расторгли, Андрея уже не было в живых. Женщина хочет официально вернуть семью, чтобы получить положенные вдове военного выплаты, но родственники погибшего категорически против этого брака. Наши коллеги из E1.RU разобрали непростую ситуацию вместе с экспертами по семейному праву.

По словам племянницы погибшего, с женой Андрей не жил уже несколько лет и мечтал развестись. Общих детей у пары нет, имущество они не делили, но расстаться по-хорошему у супругов всё же не получилось. Жена отказывалась подписать заявление, и мужу пришлось обращаться в суд.

— Четыре года назад она его выгнала с вещами, он пришел жить к матери и больше к ней не возвращался, — рассказала племянница. — Он звал ее в ЗАГС развестись, но она всё время отказывалась. Развели их в итоге через три дня после его гибели, о которой на тот момент мы, конечно, не знали.

В исковом заявлении Андрей написал, что не живет с супругой и не ведет совместного хозяйства с 2020 года

В исковом заявлении Андрей написал, что не живет с супругой и не ведет совместного хозяйства с 2020 года

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Первое заявление о разводе Андрей подал еще 2 ноября — в тот же день он заключил контракт с Минобороны. Но в суде бумагу не приняли, потому что у военнослужащего не было на руках свидетельства о заключении брака. Через неделю он отправился в зону СВО и оформил доверенность на свою племянницу. Она собрала все необходимые документы и подала новый иск от имени дяди.

Официально брак расторгли только 21 декабря, через три дня после гибели Андрея. Заявление об отмене развода экс-супруга подала, как только получила извещение о смерти.

— Мы с человеком жили семнадцать лет, почему я должна отказаться от денег? — сказала E1.RU Ольга. — Во всех семьях бывают конфликты, мы в последнее время жили раздельно, но он воспитывал моего ребенка с пяти лет и, пока был здесь, каждый день ко мне заходил.

Андрей и Ольга были женаты 17 лет

Андрей и Ольга были женаты 17 лет

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9 февраля суд отменил развод Андрея и Ольги. Дело теперь будет рассмотрено заново с учетом вновь открывшихся обстоятельств. По мнению экспертов по семейному праву, даже если бы жена не оспорила это решение, деньги бы она получила.

— На момент его смерти она всё равно была его женой, значит, могла претендовать на выплаты, так как смерть произошла в период их брака, — говорит юрист по семейному праву Екатерина Малиновская. — Если бы на момент развода у суда были сведения, что истец умер, дело бы сразу подлежало прекращению. Если истец умер, он уже не может нести процессуально-правовые обязанности, в том числе и расторгать брак.

Родные погибшего Андрея намерены доказать, что фактически супруги давно расстались. Андрей своей рукой написал об этом в исковом заявлении, но Ольга заявляет, что развод стал для нее неожиданностью. Ей муж о намерении расторгнуть брак якобы не говорил.

— В таких ситуациях суд по своему внутреннему убеждению оценивает представленные сторонами доказательства, — рассказал юрист Павел Невольниченко. — Нам закон говорит, что семьи нет, когда вынесен судебный акт либо внесена запись в органах ЗАГС. Критерии фактического прекращения брачных отношений у каждого судьи различны по той простой причине, что все люди по-разному воспринимают, что есть семья, а что — нет. На мой взгляд, у суда не будет оснований признать, что фактически брак распался раньше. Если он распался, то должно было быть и заявление, а этого сделано не было. Самого главного юридически значимого факта не наступило.

Андрей награжден орденом Мужества посмертно

Андрей награжден орденом Мужества посмертно

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Родственники Андрея не готовы сдаваться, они намерены доказать, что развод слишком затянулся. На 5 марта назначен новый судебный процесс.

— В апреле 2023 года в федеральный закон о государственной регистрации актов гражданского состояния были внесены изменения. И в отношении военнослужащих, находящихся в зоне СВО, стал приниматься упрощенный порядок рассмотрения дел о заключении и расторжении брака. С моей точки зрения, в этой ситуации он не был применен. Судья пошла по общему порядку рассмотрения дела, назначив через месяц судебное заседание, — говорит адвокат матери погибшего военнослужащего, Вера Лусникова.

Тем временем часть выплат, положенных родственникам погибших в зоне СВО, семья уже получила. Региональную субсидию разделили между мамой военнослужащего и вдовой. Теперь они обе претендуют на «путинские» миллионы.

Кстати

На днях в Госдуму был внесен законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Как объясняют авторы закона, документ направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих. По мнению юристов, несмотря на то, что законопроект о браке только внесен и требует доработки, он скорее всего будет принят. Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас.

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Они отметили, что это поможет защитить интересы семей бойцов, даже если отношения не были узаконены. Изменения к законодательству будут признавать сожительство официальным в тех случаях, если один из партнеров погиб или был признан пропавшим в связи с участием в боевых действиях или проживанием в зоне СВО.

До этого мы писали о том, как на Урале мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО, чтобы узнать причину его смерти. По словам родных, от этого зависит, получат ли они выплаты.

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