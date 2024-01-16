Мишустин открыл Дни достижений отраслей на форуме «Россия»

Глава кабмина Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Дня финансов, с которой начался отраслевой марафон на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По словам председателя правительства, для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов.
Премьер напомнил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за
— Всё это — результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста, — приводит слова премьера РФ агентство ТАСС.
Отраслевые и тематические дни продлятся до конца февраля.
— На выставке пройдут и другие мероприятия: дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия, — подчеркнул Мишустин.