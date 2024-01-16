Мишустин открыл Дни достижений отраслей на форуме «Россия»

— На выставке пройдут и другие мероприятия: дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия, — подчеркнул Мишустин.