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Мишустин открыл Дни достижений отраслей на форуме «Россия»

По предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,3% — отметил премьер РФ

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По предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,3% — отметил премьер РФ

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Глава кабмина Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Дня финансов, с которой начался отраслевой марафон на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По словам председателя правительства, для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса необходима устойчивая финансовая инфраструктура, поэтому отраслевой блок и стартует с Дня финансов.

Премьер напомнил, что, по предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%.

— Всё это — результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ. Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста, — приводит слова премьера РФ агентство ТАСС.

Отраслевые и тематические дни продлятся до конца февраля.

— На выставке пройдут и другие мероприятия: дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и прочих областей. И здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия, — подчеркнул Мишустин.

Михаил МишустинВыставка-форум РоссияВДНХВВПФинансы
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