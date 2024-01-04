Запрет абортов и школьные учителя с зоны. Какими скандальными законопроектами запомнится 2023 год

Зато кое-что из других инициатив депутатам пришлось по вкусу. Например, запрет на выезд за границу для некоторых граждан. Подробно о том, что нужно знать об этом, мы рассказывали ранее. Напомним, что Федеральный закон об изменениях в 114-ФЗ президент Путин подписал еще в июне, но вступление в силу назначено на 11 декабря 2023 года.