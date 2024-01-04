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Обзор

Запрет абортов и школьные учителя с зоны. Какими скандальными законопроектами запомнится 2023 год

Рассказываем, что придумали законотворцы в прошлом году

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Видео: Семен Громов / 72.RU

Прошлый год запомнится не только дорогими яйцами и откровенными вечеринками, но и неоднозначными законопроектами, которые один за другим рассматривали и предлагали депутаты. Некоторые инициативы были практически сразу отклонены, другие ждут своего звездного часа. Какие идеи продвигали народные избранники, мы уже рассказывали в предыдущем обзоре. А еще писали и о том, что всё-таки приняли депутаты Госдумы.

На видео выше кратко рассказываем о самых скандальных законопроектах 2023 года.

В этом списке оказались запрет на аборты, который так часто и много обсуждали общественники и власти в прошлом году. А также разрешение бывшим осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления преподавать в школах. Эти идеи не оценили.

Зато кое-что из других инициатив депутатам пришлось по вкусу. Например, запрет на выезд за границу для некоторых граждан. Подробно о том, что нужно знать об этом, мы рассказывали ранее. Напомним, что Федеральный закон об изменениях в 114-ФЗ президент Путин подписал еще в июне, но вступление в силу назначено на 11 декабря 2023 года.

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