Каким Новосибирску запомнился Анатолий Локоть: 10 ярких фотографий градоначальника

Сегодня, 28 декабря, слухи о возможной отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя официально подтвердились. С 30 декабря он идет в отпуск с последующим увольнением. Куда и на какую должность перейдет коммунист, пока не сообщает. Вслед за самыми запоминающимися высказываниями Локтя на посту мэра вспоминаем и самые яркие его фотографии из нашего архива.
В этой подборке только эмоциональные фотографии.
Следует признать: Локоть — незаурядный оратор. Рассказывая о чем-то действительно интересном, он никогда не кажется отстраненным.
Умение выступать перед публикой сыграло не последнюю роль в карьере Локтя.
Одним из хобби мэра стал личный контроль работы общественного транспорта. У нас целый архив подобных фото.
Локоть неоднократно подчеркивал, что разделяет идеалы коммунистов.
Локоть регулярно призывал горожан выходить вместе с ним на уборку города.
Наши журналисты нередко заставали мэра в задумчивом расположении духа.
Пока неизвестно, куда Анатолий Локоть уходит работать с поста мэра.
За отставкой мэра мы следим в режиме онлайн.