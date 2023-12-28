Каким Новосибирску запомнился Анатолий Локоть: 10 ярких фотографий градоначальника

Сегодня, 28 декабря, слухи о возможной отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя официально подтвердились. С 30 декабря он идет в отпуск с последующим увольнением. Куда и на какую должность перейдет коммунист, пока не сообщает. Вслед за самыми запоминающимися высказываниями Локтя на посту мэра вспоминаем и самые яркие его фотографии из нашего архива.