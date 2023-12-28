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Отставка Локтя

Каким Новосибирску запомнился Анатолий Локоть: 10 ярких фотографий градоначальника

В архиве НГС есть по-настоящему запоминающиеся снимки мэра

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Анатолий Локоть на стройплощадке

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Сегодня, 28 декабря, слухи о возможной отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя официально подтвердились. С 30 декабря он идет в отпуск с последующим увольнением. Куда и на какую должность перейдет коммунист, пока не сообщает. Вслед за самыми запоминающимися высказываниями Локтя на посту мэра вспоминаем и самые яркие его фотографии из нашего архива.

Мэр чувствовал себя довольно непринужденно во время одного из визитов в нашу редакцию

Мэр чувствовал себя довольно непринужденно во время одного из визитов в нашу редакцию

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В этой подборке только эмоциональные фотографии.

Так мэр лично проверял качество ледового городка

Так мэр лично проверял качество ледового городка

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Следует признать: Локоть — незаурядный оратор. Рассказывая о чем-то действительно интересном, он никогда не кажется отстраненным.

Локоть умеет заинтересовать слушателя

Локоть умеет заинтересовать слушателя

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Умение выступать перед публикой сыграло не последнюю роль в карьере Локтя.

Анатолий Локоть на разогреве у симфонического оркестра

Анатолий Локоть на разогреве у симфонического оркестра

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Одним из хобби мэра стал личный контроль работы общественного транспорта. У нас целый архив подобных фото.

Состояние общественного транспорта радовало мэра не всегда

Состояние общественного транспорта радовало мэра не всегда

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Локоть неоднократно подчеркивал, что разделяет идеалы коммунистов.

Своей симпатии и уважения к Сталину Локоть не скрывал никогда

Своей симпатии и уважения к Сталину Локоть не скрывал никогда

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Локоть регулярно призывал горожан выходить вместе с ним на уборку города.

Каждый уважающий себя коммунист участвует в субботниках. Локоть эту традицию регулярно поддерживал

Каждый уважающий себя коммунист участвует в субботниках. Локоть эту традицию регулярно поддерживал

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Наши журналисты нередко заставали мэра в задумчивом расположении духа.

Мэр думает о судьбе города

Мэр думает о судьбе города

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Пока неизвестно, куда Анатолий Локоть уходит работать с поста мэра.

Нередко фон из контекста переходит в центр фотоповествования. Как на этом снимке

Нередко фон из контекста переходит в центр фотоповествования. Как на этом снимке

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За отставкой мэра мы следим в режиме онлайн.

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