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Экс-священник и создатель легендарной «Масяни» пополнили список иноагентов

В последних сериях мультика многие увидели отсылки к украинским событиям

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Бывший священник известен резкой критикой церкви и властей

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Вечером 22 декабря Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попал Олег Куваев, автор легендарного мультсериала про Масяню.

Еще в марте 2022 года Куваев сообщил, что его сайт блокирует Роскомнадзор. В последних сериях мультфильма многие зрители увидели отсылки к украинским событиям.

Также в реестр иноагентов попали:

  • журналист Александр Баунов;
  • юрист организации «Роскомсвобода» (организация также признана иноагентом) Саркис Дарбинян;
  • экс-священник Андрей Кураев;
  • телеведущая Валерия Ратникова;
  • издания «Верстка» и «Можем объяснить»;
  • журналист Андрей Рыклин.
ИноагентыМасяняЖурналистМинюстСвященник
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