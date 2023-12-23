Экс-священник и создатель легендарной «Масяни» пополнили список иноагентов

Вечером 22 декабря Минюст пополнил реестр иноагентов. В него попал Олег Куваев, автор легендарного мультсериала про Масяню.
Еще в марте 2022 года Куваев сообщил, что его сайт блокирует Роскомнадзор. В последних сериях мультфильма многие зрители увидели отсылки к украинским событиям.
Также в реестр иноагентов попали:
- журналист Александр Баунов;
- юрист организации «Роскомсвобода» (организация также признана иноагентом) Саркис Дарбинян;
- экс-священник Андрей Кураев;
- телеведущая Валерия Ратникова;
- издания «Верстка» и «Можем объяснить»;
- журналист Андрей Рыклин.