Голосовать будете? ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о выборах президента

7 декабря Совет Федерации назначил дату проведения выборов президента — 17 марта 2024 года. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который был проведен за неделю до этого: специалисты центра обзвонили 1600 россиян и задали вопросы о предстоящем голосовании. Согласно данным ВЦИОМ, общее представление о сроках проведения президентских выборов есть у 61% респондентов — 36% опрошенных знали как минимум время года, когда состоится голосование (некоторые из них назвали и точную дату), еще 25% знают только, что выбирать главу государства будут в 2024 году.
Такое же количество опрошенных — 61% — уверены, что пойдут на президентские выборы. 17% респондентов говорят, что скорее примут участие в выборах, чем нет. Точно проигнорируют выборы 6% опрошенных.
При этом 89% респондентов заявили, что считают президентские выборы важным событием для страны, а 84% — еще и лично для себя.