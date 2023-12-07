Голосовать будете? ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о выборах президента

7 декабря Совет Федерации назначил дату проведения выборов президента — 17 марта 2024 года. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который был проведен за неделю до этого: специалисты центра обзвонили 1600 россиян и задали вопросы о предстоящем голосовании. Согласно данным ВЦИОМ, общее представление о сроках проведения президентских выборов есть у 61% респондентов — 36% опрошенных знали как минимум время года, когда состоится голосование (некоторые из них назвали и точную дату), еще 25% знают только, что выбирать главу государства будут в 2024 году.