«Поменяй футболку, не позорься»: замгубернатора Омской области заставил студента переодеться из-за надписи Brooklyn

На встрече со студентами Сибирского автомобильно-дорожного университета вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко раскритиковал молодого человека за непатриотичную футболку и заставил его переодеться. Видеозаписи из вуза опубликовали в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».
В начале встречи чиновник поинтересовался, почему студентов рассадили так, что часть зала оказалась пустой, и получил от одного ответ, что на встречу их «пригнали».
— Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Я бы даже постеснялся, чтобы кто-то мог меня пригнать, — заявил он. — Кого-то сюда пригнали, ребята? Пригласили? Боюсь, что, молодой человек, только вас пригнали. Поверьте мне, думаю, по вам просто плачут вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют, — завил Андрей Шпиленко.
Затем он решил проверить знания студентов, но молодой человек не смог ответить на вопрос, что такое ресайклер. Шпиленко быстро нашел этому объяснение.
— Сразу видно, Нью-Йорк написано, из Нью-Йорка что ли? — показал вице-губернатор на футболку студента с надписью Brooklyn. — Там все такие, поверь мне. Их там трудно раскочегарить. Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, надень хорошую футболку. Договорились? Не позорься. Она с тобой на свидание не пойдет (имеет в виду девушку, которая ответила на вопрос правильно. — Прим. ред.). Если Нью-Йорк — значит [громко топает ногой по полу].
Через несколько минут студенту принесли другую футболку, без провокационных надписей. После того как молодой человек переоделся, чиновник пожал ему руку. При этом сам Андрей Шпиленко не стесняется носить одежду зарубежных брендов. В выходной день его можно увидеть в толстовке Lacoste, поло Armani он надевал во время рабочей поездки в Башкортостан, а футболку Freddy — на встречу с комбайнером.
Напомним, что в диссертации чиновника на тему «Методика организации управления производственными предприятиями отрасли связи и информатизации» были обнаружены некорректные заимствования. «Диссернет» добивается, чтобы его лишили ученой степени кандидата экономических наук за плагиат.
Андрей Шпиленко родился 27 июля 1975 года в Тернополе. В 1993 году окончил Уссурийское суворовское училище, в 1997 году — Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, в 2005 году — Российскую Академию государственной службы при президенте РФ, в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. С