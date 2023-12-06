«Поменяй футболку, не позорься»: замгубернатора Омской области заставил студента переодеться из-за надписи Brooklyn

Затем он решил проверить знания студентов, но молодой человек не смог ответить на вопрос, что такое ресайклер. Шпиленко быстро нашел этому объяснение.



— Сразу видно, Нью-Йорк написано, из Нью-Йорка что ли? — показал вице-губернатор на футболку студента с надписью Brooklyn. — Там все такие, поверь мне. Их там трудно раскочегарить. Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, надень хорошую футболку. Договорились? Не позорься. Она с тобой на свидание не пойдет (имеет в виду девушку, которая ответила на вопрос правильно. — Прим. ред.). Если Нью-Йорк — значит [громко топает ногой по полу].