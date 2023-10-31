Чиновникам хотят запретить пользоваться импортными ручками. Смотрим, чем пишут главные люди страны

По правую руку от президента тогда скромно лежала японская Pentel Document Pen MR205 — модель уже не купить, потому что компания сняла ее с производства в конце 2022 года. Стоила она, по сравнению с Montblanc, недорого: до 300 рублей за штуку. Роллер, который производили в стране восходящего солнца, называют любимой ручкой Путина — на большинстве совещаний президент часто держал в руках именно ее.



Премьер-министр Мишустин, скорее всего, подписывает документы ручкой от немецкой компании Schneider, модель One Hybrid N. Стоит она тоже относительно дешево — около 200 рублей за штуку.