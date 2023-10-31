Чиновникам хотят запретить пользоваться импортными ручками. Смотрим, чем пишут главные люди страны

Минпромторг рассмотрит вопрос о запрете госзакупок импортных канцелярских товаров. Об этом сообщил первый замглавы министерства промышленности и торговли Василий Осьмаков, выступая на заседании в Госдуме. Таким образом в ведомстве собираются поддержать отечественных производителей.
Специальное постановление правительства предполагает запрет на госзакупки товаров из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, если в России производятся их аналоги. В государства-участники ЕЭАС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
MSK1.RU узнал, какими ручками пользуются первые лица страны, а определять их помогал нам Иван, мастер по ремонту перьевых ручек и автор Telegram-канала «Перьевые ручки, их ремонт и аксессуары». Иван, на вопрос, часто ли он видел в руках чиновниках российские ручки, ответил так:
— Я вообще российских ручек не видел ни у кого.
Указ о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин, скорее всего, подписывал немецкой ручкой-роллер Montblanc Legrand, которую в интернете можно купить за 80 тысяч рублей. Мастер рассказывает, что эта модель часто светится в Белом доме при подписании официальных бумаг.
По правую руку от президента тогда скромно лежала японская Pentel Document Pen MR205 — модель уже не купить, потому что компания сняла ее с производства в конце 2022 года. Стоила она, по сравнению с Montblanc, недорого: до 300 рублей за штуку. Роллер, который производили в стране восходящего солнца, называют любимой ручкой Путина — на большинстве совещаний президент часто держал в руках именно ее.
Премьер-министр Мишустин, скорее всего, подписывает документы ручкой от немецкой компании Schneider, модель One Hybrid N. Стоит она тоже относительно дешево — около 200 рублей за штуку.
И Путину, и Мишустину для патриотического подъема населения, наверное, подошли бы пишущие принадлежности внезапно российской компании Erich Krause. Бренд назвали на немецкий манер из-за распространенного мнения о надежности товаров из Германии. Впрочем, если импортозамещать ручки этим вариантом, тогда нужно забыть, что страна производства всех роллеров, выставленных на сайте компании, — Китай.
Есть недорогие ручки отечественного бренда «Союз». Впрочем, товары, которые они продают, тоже не очень отечественные. Наконечники им делает индийская «Essem», что указано на сайте компании.
В руках у министра иностранных дел Сергея Лаврова на фотографиях часто можно увидеть что-то очень похожее на Montblanc Meisterstück за
— Есть «Ника», — говорит Иван. — Они утверждают, что сами производят перья, и я не знаю, кто бы в России этим занимался, кроме них.
Вообще, основная деятельность этой компании — наручные часы, но в каталоге можно найти и ручки из драгметаллов. Цена вопроса — от 4600 рублей. Самый дорогой канцелярский товар у них — танк Т-34–85. Ручка-роллер выполняет роль дула серебряной бронетехники. Гусеницы танка подвижные, башня вращается на 360 градусов. Самое то для важных совещаний, и никто не сможет усомниться в патриотическом настрое владельца. Поддержать отечественного производителя можно за 890 тысяч рублей.
Также существует бренд BENU, основанный в 2016 году Алексеем Семаниным и Екатериной Дмитриевой. Впрочем, российским его уже нельзя назвать. Сначала ручки делали в Москве, но на сегодняшний день производство перенесено в Ереван.
Пишущие принадлежности, которые чаще всего встречаются у Собянина и Матвиенко, мы не смогли определить. У мэра Москвы ручка очень похожа на безымянную модель малоизвестной фирмы DUKE, одна из которых сейчас выставляется на аукционе за 14 долларов. Иван, рассматривая фотографии, подтверждает: «Китайщина».
Матвиенко, которая 3 года назад жаловалась на то, что в России не производят даже гвоздей, пользуется чем-то простым и недорогим — ручкой, похожей по строению на канцелярку от японской Uni-Ball, говорит Иван. Эти ручки также недорогие: роллеры можно найти до 300 рублей за штуку.
Мастер вспоминает еще один новый художественный бренд «Малевичъ», производящий в том числе и ручки — гелевые и перьевые. Хоть и в магазинах, продающих эти канцтовары, указано место происхождения «Россия», но Иван полагает, что производство тоже находится в Китае.
О том, что полностью российских ручек не существует, недавно говорил Илья Цигельницкий, генеральный директор «Вики Восток», которая производит ручки. Российские компании могли бы импортозаместить канцтовары для госсектора, но есть нюансы, рассказывал он в недавнем интервью Business FM.
— Я ходил в госструктуры, и российских ручек там крайне мало, российских канцтоваров мало. Во-первых, надо понимать, что в России не все канцтовары производятся, и не только ручки. Часть комплектующих в России не производится.
В России, по словам Цигельницкого, не делают основные компоненты ручек — например, пишущий наконечник стержня и чернила. Впрочем, это не так. У завода «СТАММ», который находится в Рязани, есть заключение Минпромторга о том, что их ручки полностью делаются в России. Документ выдан
На маркетплейсах десять этих ручек можно купить за 300 рублей. Про самую стандартную оранжево-синюю ручку из пластика на сайте завода пишут: «Изделие изготовлено из качественных материалов, и идеально сочетает в себе функциональность и современный дизайн». Роллеров, которые так предпочитают наши чиновники, компания не предлагает — на выбор у них есть только шариковые ручки.
«СТАММ» — завод, входящий в холдинг «Рельеф-центр», директор которого — Алексей Юрьевич Платонов. В холдинг входит карандашная фабрика имени Красина (ныне — просто «Красин»). Пока ручками от «СТАММ» первые лица страны ничего не подписывают (по крайней мере, мы не нашли). Зато карандаши «Красина» (которые тоже входят в реестр Минпромторга) часто встречаются на столах у членов Совбеза, Госдумы и разных министерств — их можно определить по яркому малахитовому узору.
Мы решили выяснить, какие ручки официально закупают для президента и правительства России, и для этого обратились к заместителю управляющего делами президента Ольге Лякиной. Ранее в этом ведомстве она занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения, сообщал ТАСС. Поговорить не получилось: Лякина отправила нашего корреспондента в пресс-службу, объяснив нежелание говорить тем, что она находится в командировке и сомневается в правдивости своих ответов. А пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова просто не ответила на звонок.
Ранее корреспондент MSK1.RU сделал обзор на игру Super City, также известную как «Симулятор мэра», за которую ответственен московский дептранс. Там можно открывать МЦД и заряжать электробусы.
Этим летом «Яндекс» запустил в Москве сервис роботакси. Машиной полностью управляет искусственный интеллект: она сама едет, тормозит, включает поворотники и реагирует на внештатные ситуации. Корреспондент MSK1.RU Алена Нефедова испытала на себе поездку из будущего. Ее колонку-репортаж о том, чем именно автономное такси отличается от обычной машины и что будет, если на дорогу внезапно выбежит человек — в нашем материале.
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