Путин рассказал, сколько государство потратило на ЧВК «Вагнер»

Президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал о том, что ЧВК «Вагнер» содержалась из госбюджета. По словам президента, с мая 2022 года по май 2023 года на содержание ЧВК ушло 86,262 миллиарда рублей. Также Путин заявил, что за год через Военторг, поставляя продукты питания, компания «Конкорд» заработала 80 миллиардов рублей.