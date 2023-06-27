Путин рассказал, сколько государство потратило на ЧВК «Вагнер»

Президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими рассказал о том, что ЧВК «Вагнер» содержалась из госбюджета. По словам президента, с мая 2022 года по май 2023 года на содержание ЧВК ушло 86,262 миллиарда рублей. Также Путин заявил, что за год через Военторг, поставляя продукты питания, компания «Конкорд» заработала 80 миллиардов рублей.
— Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем со всем этим разбираться, — отметил президент, говоря о руководстве ЧВК «Вагнер».
Путин обсудил с военнослужащими и попытку мятежа — по его словам, неизвестно, что бы стало со страной в случае его успешного завершения, но «все достижения боевых действий были бы утрачены».
Ранее президент выступил с обращением к силовикам и военнослужащим, которые предотвратили попытку мятежа — мы вели онлайн-трансляцию.
С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором, в частности, отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России. Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.
27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.