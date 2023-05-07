Захара Прилепина вывели из комы после теракта: новости СВО за 7 мая

Ситуация в Белгородской области

Село Муром было обстреляно со стороны Украины, тяжело пострадала женщина.

— По докладу главного врача, у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. Сейчас находится в операционной, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего по селу было зафиксировано 5 прилетов, два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством, — рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.