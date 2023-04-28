Заходить на «Госуслуги» или нет? Юрист нашел нюанс в новом законе об электронных повестках

Юрист Евгений Крылов объяснил нашим коллегам из Е1.RU, что на практике поменяет новый закон об электронных повестках. Его 11 апреля приняла Госдума, а следом одобрили Совфед и президент. Речь в документе идет не только об оповещениях с «Госуслуг» и запрете на выезд из страны для уклонистов, но также о новом порядке обжалований решений призывной комиссии.
Что именно изменит новый закон? Подробный разбор вместе с юристом смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Особое внимание юрист советует обратить на формулировку в поправке о доставке повесток. Многие трактуют ее так: призывать на службу могут сообщениями на «Госуслугах», но, по словам Евгения Крылова, правительство может выделить для этого и иные ресурсы.
— Согласно поправке к статье 31 закона, повестка в электронной форме направляется гражданину, подлежащему призыву на военную службу, в порядке и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. Какой именно это будет ресурс, «Госуслуги» или нет, — определит правительство, — отмечает юрист.
Кроме того, еще одну хитрую формулировку тоже заметили не все, кто знакомился с текстом закона. Касается она обжалования решений призывной комиссии. Теперь при обращении в суд придется писать больше бумаг, чем раньше.
новость из сюжета
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Помимо прочего в документе впервые вводится ответственность военнообязанного за неявку в военкомат по повестке, даже если ее не вручили лично в руки под подпись. Уклонистам запрещается выезд за границу, а еще при неявке в военкомат свыше 20 дней после вручения повестки призывнику грозят так называемые обеспечительные меры: ограничение водительских прав, запрет на регистрацию в качестве ИП и прочее.
Тем временем с электронными повестками в принципе возникает множество неясностей. Так, 17 апреля военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время нынешнего весеннего призыва. Также он заявил, что призывников будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов. Эту же информацию в разговоре с «Фонтанкой» ранее подтверждал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Правда, он говорил о том, что такая техническая возможность в теории может быть только у военкоматов Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом в Минцифры сообщают, что единый реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше начала осеннего призыва, а оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал «Госуслуги» сейчас нет. В ведомстве уверяют, что способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, который пока не принят.