Заходить на «Госуслуги» или нет? Юрист нашел нюанс в новом законе об электронных повестках

Особое внимание юрист советует обратить на формулировку в поправке о доставке повесток. Многие трактуют ее так: призывать на службу могут сообщениями на «Госуслугах», но, по словам Евгения Крылова, правительство может выделить для этого и иные ресурсы.

— Согласно поправке к статье 31 закона, повестка в электронной форме направляется гражданину, подлежащему призыву на военную службу, в порядке и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. Какой именно это будет ресурс, «Госуслуги» или нет, — определит правительство, — отмечает юрист.