«Единая Россия» приостановит членство депутата Алексея Джулая из-за уголовного дела

Отмечается, что «Единая Россия» приостановит членство в партии застройщика из-за уголовного дела. В сообщении указано, что соответствующий «вопрос будет решен в ближайшее время».



— В связи с информацией от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска Алексея Джулая, его членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии, — указано в сообщении.

