«Единая Россия» приостановит членство депутата Алексея Джулая из-за уголовного дела

Региональное отделение «Единой России» приостановит членство в партии депутата горсовета Новосибирска, владельца группы компаний «Дискус» Алексея Джулая. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.
Отмечается, что «Единая Россия» приостановит членство в партии застройщика из-за уголовного дела. В сообщении указано, что соответствующий «вопрос будет решен в ближайшее время».
— В связи с информацией от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска Алексея Джулая, его членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии, — указано в сообщении.
Отмечается, что исключение депутата из партии возможно только после принятия обвинительного приговора суда.
Бизнесмену Алексею Джулаю предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, застройщик с 2016 года привлекал средства дольщиков, но вплоть до апреля этого года не сдал в эксплуатацию два дома на Плющихинском жилмассиве.
17 апреля суд избрал застройщику меру пресечения в виде запрета определенных действий, несмотря на то, что следователь СК ходатайствовал о заключении его в СИЗО. Всю хронику ареста можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже.
Уголовное дело «Дискуса» Следственный комитет возбудил в начале апреля, но история противостояния застройщика и мэрии Новосибирска началась гораздо раньше. Все новости по теме мы собрали в одном сюжете.