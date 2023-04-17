Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* — именно такой срок требовал гособвинитель. Кара-Мурзу* обвиняли в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, он сообщил ложную информацию о специальной военной операции России на Украине во время своего выступления в Палате представителей штата Аризона. Позже его обвинили по делу о «нежелательной» организации, а затем предъявили обвинение в госизмене. 25 лет — максимальный срок, который можно запросить по этим статьям для ранее не судимого человека.
Кара-Мурза* находился в СИЗО с апреля 2022 года. Его задержали возле его дома и сначала арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В суде политик рассказывал, что произошло, когда полиция задержала его.
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В СИЗО «Водник» у Кара-Мурзы* развилась полинейропатия, диагноз официально поставил главный невролог УФСИН по Москве. По словам адвокатов, эта болезнь — последствия отравлений 2015 и 2017 годов. Владимир Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом в 2022 году.