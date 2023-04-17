Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* — именно такой срок требовал гособвинитель. Кара-Мурзу* обвиняли в распространении фейков о российской армии. По версии следствия, он сообщил ложную информацию о специальной военной операции России на Украине во время своего выступления в Палате представителей штата Аризона. Позже его обвинили по делу о «нежелательной» организации, а затем предъявили обвинение в госизмене. 25 лет — максимальный срок, который можно запросить по этим статьям для ранее не судимого человека.