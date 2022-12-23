«Посмотрю обращение президента»: Путин рассказал, как будет встречать Новый год

Как правило, в конце года Кремль организует большую пресс-конференцию Владимира Путина. Такие встречи с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом) и в годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Даже в самый разгар ковида мероприятие провели, пусть и не без ограничений.