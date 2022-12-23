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«Посмотрю обращение президента»: Путин рассказал, как будет встречать Новый год

Он хочет, чтобы рядом были близкие люди

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Перед заседанием Госсовета Путин посетил Дом молодежи и принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

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Владимир Путин 22 декабря провел заседание Госсовета, посвященное вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. По его итогам президент ответил на вопросы журналистов, которые касались далеко не только дел молодежи — первый же вопрос был об итогах 2022 года и о том, каким президент видит будущее. Путин заявил, что Россия прошла этот год достаточно уверенно.

— У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год, — сказал он.

Последний вопрос пресс-конференции тоже был связан с приближающейся сменой года: Путина спросили, как он планирует провести праздники.

— Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента, — ответил он.

Как правило, в конце года Кремль организует большую пресс-конференцию Владимира Путина. Такие встречи с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом) и в годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Даже в самый разгар ковида мероприятие провели, пусть и не без ограничений.

В этом году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина с журналистами в этом году не будет. Отменен и новогодний прием в Кремле, который проходил в Государственном Кремлевском дворце в преддверии новогодних праздников. На него приглашали представителей науки, культуры, искусства, спорта, военных, лидеров политических партий, а также руководителей крупнейших предприятий и общественных организаций.

Владимир ПутинНовый годОбращение президента
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