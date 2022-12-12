Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционной большой пресс-конференции Владимира Путина с журналистами в этом году не будет.
— Вместе с тем мы рассчитываем, что у президента будет возможность пообщаться с кремлёвским пулом [журналистов], — пояснил Песков.
Кроме того, в Кремле не будет и новогоднего приёма. Пока неизвестны и сроки послания Владимира Путина Федеральному собранию — об этом Дмитрий Песков обещал сообщить дополнительно. Послание обычно оглашается в начале года — в нём затрагиваются основные векторы развития страны и даются поручения правительству, но в этом году обращения пока не было.
Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Её не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 году, когда Путин занимал пост премьер-министра.