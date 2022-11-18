Женитьба Андреева: как депутата Горсовета пытаются лишить мандата из-за слухов о свадьбе

Что было на комиссии

Комиссия по вопросу Андреева действительно прошла сегодня, 18 ноября. При этом, как рассказал НГС председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев («Единая Россия»), заключение по ней еще не готово.

— В течение 5 дней комиссия, рассмотрев все материалы, выдаст заключение. Если заключение выйдет, то вопрос будет рассмотрен на сессии. Если заключения не будет, то комиссия примет решение, что вопрос урегулирован, — рассказал Асанцев.

Речь идет о комиссии «по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». Если комиссия принимает решение о лишении депутата мандата, его рассматривают на сессии Городского совета. На сессии депутаты могут поддержать или не поддержать заключение комиссии.