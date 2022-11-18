Женитьба Андреева: как депутата Горсовета пытаются лишить мандата из-за слухов о свадьбе

В Новосибирске собираются лишить мандата одного из депутатов Горсовета Георгия Андреева (КПРФ). Причиной стала возможная женитьба депутата-коммуниста на своей помощнице. «Антикоррупционная» комиссия Горсовета увидела в этом нарушение закона, хотя прошла она странно. Сам Андреев не смог на ней присутствовать, так как был в больнице, а участникам обсуждения не представили никаких доказательств заключения брака. НГС пытался разобраться, что случилось.
Пост в телеграм-канале
18 ноября в анонимном телеграм-канале «Горводоканал» появился пост о том, что депутата Новосибирского горсовета от КПРФ Георгия Андреева могут лишить мандата из-за того, что он устроил «собственную жену на должность помощника» депутата. В посте было указано, что «антикоррупционная» комиссия рекомендовала Горсовету лишить депутата мандата.
У «Горводоканала» больше тысячи подписчиков, в описании канала указано, что он рассказывает «о сливах и инсайдах» новосибирской политики. Авторы публикаций не раскрывают свои данные. В постах часто критикуют независимые СМИ, оппозиционных депутатов, а также положительно отзываются о губернаторе Андрее Травникове, возглавляющем региональное отделение «Единой России».
Что было на комиссии
Комиссия по вопросу Андреева действительно прошла сегодня, 18 ноября. При этом, как рассказал НГС председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев («Единая Россия»), заключение по ней еще не готово.
— В течение 5 дней комиссия, рассмотрев все материалы, выдаст заключение. Если заключение выйдет, то вопрос будет рассмотрен на сессии. Если заключения не будет, то комиссия примет решение, что вопрос урегулирован, — рассказал Асанцев.
Речь идет о комиссии «по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». Если комиссия принимает решение о лишении депутата мандата, его рассматривают на сессии Городского совета. На сессии депутаты могут поддержать или не поддержать заключение комиссии.
Связаться с самим Георгием Андреевым не удалось. Как рассказала НГС его помощница Ирина Торопова, депутат находится в больнице и не был уведомлен о комиссии.
— Мне звонили как помощнику, но у меня с ним тоже связи не было. Началось всё с поста в телеграм-канале. Информация там, по моим данным, сильно искажена, — объяснила НГС Ирина Торопова.
При этом Ирине не сообщили о решении комиссии.
В антикоррупционную комиссию Горсовета входит в том числе зампред Совета депутатов, глава фракции КПРФ Антон Тыртышный. Он присутствовал на сегодняшнем обсуждении. По его словам, комиссию собрали по инициативе председателя Горсовета Дмитрия Асанцева. Он передал председателю комиссии Николаю Тямину информацию о возможной свадьбе Андреева.
— Нам как членам комиссии никаких документов, подтверждающих нарушение Андреевым ограничений или запретов, а именно, что он женился на своей помощнице, выдано не было. Хотя я их просил предъявить, если они существуют, — рассказал НГС Тыртышный. — Решение принималось на основании информации председателя совета [Дмитрия Асанцева].
По словам Тыртышного, председатель комиссии Николай Тямин («Единая Россия») утверждал, что в отделе кадров Горсовета хранится копия паспорта Андреева, в которой есть штамп о браке. Однако на комиссии документ не рассматривали.
При этом сам Георгий Андреев с 11 ноября находится в больнице, связаться с ним нельзя. По словам Антона Тыртышного, у комиссии не было подтверждений того, что Андреев надлежащим образом проинформирован о ней.
— Согласно положению о комиссии, если у того, кого комиссия рассматривает, есть уважительная причина отсутствовать, ее обязаны перенести. У Андреева есть такая причина: он просто в больнице лежит, о чем он проинформировал председателя совета, приложив справку. Я потребовал поставить на голосование момент о переносе рассмотрения. Но члены комиссии не приняли мое предложение, проголосовал только я один, — объяснил Тыртышный.
После этого он не участвовал в голосовании на комиссии, потому что считал ее проведение неправомочным.
— Тем не менее вопрос был поставлен на голосование. 6 человек проголосовали за, 1 — против. Было принято решение признать, что Андреев нарушил законодательство, и направить материалы о лишении его депутатских полномочий на сессию, — сказал глава фракции КПРФ Антон Тыртышный.
Документального решения комиссии еще нет, оно должно быть готово в течение 5 рабочих дней. После этого вопрос должны вынести на сессию депутатов Горсовета, которая пройдет 5 декабря. При этом сам Андреев, возможно, не сможет на ней присутствовать, так как всё еще будет в больнице.
— С моей точки зрения, решение абсурдное. Человек лежит в больнице, его никто не выслушал, его объяснения в комиссии нет, документов, подтверждающих факт нарушения, нет. На комиссии присутствовал представитель прокуратуры, она тоже сказала, что есть нарушения при принятии решения, — перечислил Тыртышный.
Сотрудник прокуратуры, по словам Тыртышного, пояснила, что у нее есть представление на Дмитрия Асанцева, но его тоже не показали членам комиссии.
Была ли свадьба
По словам помощницы депутата Андреева Ирины Тороповой, в прошлом месяце она ушла на больничный. В это время на ее ставку устроили другую девушку.
— Ее устроили 21 октября, до этого времени он точно не был женат. Ее бы не устроили в кадрах, если бы увидели, что они расписаны. 11 ноября она была уволена, — рассказала Ирина Торопова.
Она добавила, что не знает, женился ли за эти 3 недели Георгий Андреев, так как он не делился с ней личными планами.
— При устройстве на работу она не была его женой точно. Никаких документов, что они в браке, нет в Горсовете. Может, он с кем-то консультировался и они на основании слухов и сплетен провели эту комиссию, — сказала Ирина Торопова.
О том, что Андреев не состоит в браке, говорит и его декларация за 2021 год: в ней не указана супруга.
Георгий Андреев неоднократно выступал против точечной застройки в Новосибирске, а также был замечен в конфликте с помощницей депутата Госдумы Дмитрия Савельева. В январе Андреев обратился в прокуратуру области с просьбой проверить ее причастность к смерти