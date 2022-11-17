Погиб 27-летний мобилизованный, интервью с которым показывали по федеральным каналам. Вот его история

— Мне начали все звонить. Это было второе, по-моему, число. Все начинают издалека. Как Шамиль, когда на связь выходил? А потом, к вечеру, мне все соболезнования приносят. Я говорю: «Нет, вы что?», — вспоминает Надежда Горбушина, мать погибшего мобилизованного. — Два дня мне звонили люди. Все соболезновали, а военкомат молчал. Я ничего не знала. Я не знаю, откуда люди всё знали.

