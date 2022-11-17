Погиб 27-летний мобилизованный, интервью с которым показывали по федеральным каналам. Вот его история

27-летний Шамиль Юсупов из Свердловской области был мобилизован в конце сентября. Чуть позже кадры его интервью, снятые пресс-службой Министерства обороны, разлетелись по эфирам федеральных каналов — на видео Шамиль рассказывал, как их с другими мобилизованными готовят к участию в спецоперации. А уже в первых числах ноября родные узнали о его гибели.
— Мне начали все звонить. Это было второе, по-моему, число. Все начинают издалека. Как Шамиль, когда на связь выходил? А потом, к вечеру, мне все соболезнования приносят. Я говорю: «Нет, вы что?», — вспоминает Надежда Горбушина, мать погибшего мобилизованного. — Два дня мне звонили люди. Все соболезновали, а военкомат молчал. Я ничего не знала. Я не знаю, откуда люди всё знали.
Как Шамиль Юсупов оказался на спецоперации? И что известно об обстоятельствах его гибели? Тяжелый рассказ матери солдата смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Шамиль мечтал: когда вернется — получит водительские права и женится на своей любимой девушке. Но так и не успел познакомить с ней родителей.
— Повестка пришла домой к бабушке. Мы сразу взяли Шамиля и съездили в военкомат. Повестку он получил в пять вечера, а в семь утра было уже отправление, — рассказывает мама погибшего. — Что смогли — то собрали. Но он был очень спокоен. Шутил всё время, говорил: «Мам, вы что плачете? Вы что плачете? Я же сказал, я приеду». Он мне обещал вернуться...
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Организацией прощания с погибшим мобилизованным занималась семья. Власти пообещали компенсировать все ритуальные расходы, но сначала их нужно было оплатить родственникам. Поэтому на похороны Шамиля скидывался весь поселок. Наши коллеги из Е1.RU присутствовали на прощании с солдатом — вот как это было.