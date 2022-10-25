Оштрафован заместитель задержанной главы Сузунского района — в чем его обвиняли

Прокуратура Сузунского района выявила нарушения в работе местной администрации. В результате заместителя главы оштрафовали по нескольким статьям административного кодекса.



По данным надзорного ведомства, чиновники заключили договор с ООО «Вершина» на благоустройство улицы Ленина в рабочем поселке Сузун на общую сумму более 3 миллионов рублей. Предприниматели свои обязательства по контракту выполнили и предложили представителям администрации принять и оплатить работы.

