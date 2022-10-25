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Оштрафован заместитель задержанной главы Сузунского района — в чем его обвиняли

Администрация без оснований задержала подрядчику оплату благоустройства центральной улицы Сузуна

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Прокуратура возбудила два административных дела

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Прокуратура Сузунского района выявила нарушения в работе местной администрации. В результате заместителя главы оштрафовали по нескольким статьям административного кодекса.

По данным надзорного ведомства, чиновники заключили договор с ООО «Вершина» на благоустройство улицы Ленина в рабочем поселке Сузун на общую сумму более 3 миллионов рублей. Предприниматели свои обязательства по контракту выполнили и предложили представителям администрации принять и оплатить работы.

— Должностные лица администрации, приняв фактически выполненные работы, на протяжении нескольких месяцев уклонились от подписания акта их приемки и оплаты, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате в отношении заместителя главы Сузунского района были возбуждены два административных дела: по ч. 9 ст. 7.32. КоАП РФ («Несоставление документов о приемке выполненной работы») и по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение сроков оплаты по контракту»). Чиновнику выписали несколько штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, задолженность по контракту уже полностью погашена.

Следователи сейчас продолжают разбираться в деле о мошенничестве, по которому были задержаны глава администрации Сузунского района Лилия Некрасова и ее супруг Дмитрий Некрасов. По данным силовиков, чиновница трудоустраивала мужа в муниципальные учреждения. Фактически трудовую деятельность он не вел, но получал заработную плату. Сумма ущерба по предварительной оценке превысила 500 тысяч рублей.

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