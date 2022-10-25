Оштрафован заместитель задержанной главы Сузунского района — в чем его обвиняли

Прокуратура Сузунского района выявила нарушения в работе местной администрации. В результате заместителя главы оштрафовали по нескольким статьям административного кодекса.
По данным надзорного ведомства, чиновники заключили договор с ООО «Вершина» на благоустройство улицы Ленина в рабочем поселке Сузун на общую сумму более 3 миллионов рублей. Предприниматели свои обязательства по контракту выполнили и предложили представителям администрации принять и оплатить работы.
— Должностные лица администрации, приняв фактически выполненные работы, на протяжении нескольких месяцев уклонились от подписания акта их приемки и оплаты, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В результате в отношении заместителя главы Сузунского района были возбуждены два административных дела: по
По данным прокуратуры, задолженность по контракту уже полностью погашена.
Следователи сейчас продолжают разбираться в деле о мошенничестве, по которому были задержаны глава администрации Сузунского района Лилия Некрасова и ее супруг Дмитрий Некрасов. По данным силовиков, чиновница трудоустраивала мужа в муниципальные учреждения. Фактически трудовую деятельность он не вел, но получал заработную плату. Сумма ущерба по предварительной оценке превысила 500 тысяч рублей.