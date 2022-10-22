Кремль ответил на предложение увеличить срок службы в армии: новости вокруг СВО за 21 октября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 октября.
Обеспечивать потребности ВС РФ будет специальный совет
Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов. Председателем совета, согласно документу, будет являться глава правительства — Михаил Мишустин. Указ уже вступил в силу.
Создание координационного совета Путин анонсировал во время заседания Совета безопасности, которое прошло на этой неделе.
Сколько мобилизованных вернулись домой
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 10 тысяч мобилизованных россиян были возвращены домой.
— На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам, — цитирует ТАСС ответ главы комитета на вопрос о мобилизованных по ошибке во время встречи с волонтерами «Единой России» 21 октября.
Взрыв моста в Херсоне и обстрелы Киевской области
Ночью экстренные службы Херсонской области сообщили, что украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет, согласно этим данным, были уничтожены ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. РИА Новости сообщает о четырех погибших и 13 пострадавших, двое из погибших — журналисты телеканала «Таврия».
В Киевской области сегодня дважды за день объявляли воздушную тревогу. Во второй половине дня воздушная тревога объявлена на большей части Украины, сообщает РИА Новости. Украинские издания сообщают о взрывах в Киевской области.
О серии взрывов в Харькове также сообщил мэр города.
Кремль ответил на предложение увеличить срок службы в армии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавшее ранее из уст первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова предложение продлить срок срочной службы в армии до двух лет, как было раньше.
— Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение Министерства обороны, — сказал он, комментируя предложение увеличить срок службы в армии по призыву. — Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было.
Также Песков сегодня сообщил, что точная дата окончания мобилизации в России до сих пор неизвестна. Ранее, 14 октября, Владимир Путин заявил, что она будет завершена в течение двух недель.
Мобильные призывные пункты на границе с Грузией прекращают работу
С 22 октября мобильные пункты призыва уберут с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией и Южной Осетией. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он объяснил, что поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул.
— Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала, — цитирует главу Северной Осетии ТАСС. — Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны, в основном это люди из других регионов.
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