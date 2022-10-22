Кремль ответил на предложение увеличить срок службы в армии: новости вокруг СВО за 21 октября

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 10 тысяч мобилизованных россиян были возвращены домой.



— На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам, — цитирует ТАСС ответ главы комитета на вопрос о мобилизованных по ошибке во время встречи с волонтерами «Единой России» 21 октября.

Взрыв моста в Херсоне и обстрелы Киевской области

Ночью экстренные службы Херсонской области сообщили, что украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 ракет, согласно этим данным, были уничтожены ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. РИА Новости сообщает о четырех погибших и 13 пострадавших, двое из погибших — журналисты телеканала «Таврия».