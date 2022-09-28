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Спецоперация на Украине

Приставы готовы приостановить производства по долгам в отношении участников спецоперации

Приостановить постановление могут полностью или частично

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Приставы объявили о мерах поддержки для граждан, которые направлены для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

В ГУФССП по Новосибирской области сообщили, что сотрудники службы приостанавливают исполнительные производства в отношении должников — участников боевых действий.

— Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично, — сообщили в ведомстве.

Приставы добавили, что в соответствии с федеральным законом «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.

— Для того, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления, — сообщил главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

Предоставить документы приставам могут только представители сторон исполнительного производства.

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Дополнительные меры поддержки жителям НСО, которые будут мобилизованы, приняли на внеочередном заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем официальном Telegram-канале.

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