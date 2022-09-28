Приставы готовы приостановить производства по долгам в отношении участников спецоперации

Приставы объявили о мерах поддержки для граждан, которые направлены для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.



В ГУФССП по Новосибирской области сообщили, что сотрудники службы приостанавливают исполнительные производства в отношении должников — участников боевых действий.