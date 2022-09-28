Приставы готовы приостановить производства по долгам в отношении участников спецоперации
Приостановить постановление могут полностью или частично
Приставы объявили о мерах поддержки для граждан, которые направлены для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
В ГУФССП по Новосибирской области сообщили, что сотрудники службы приостанавливают исполнительные производства в отношении должников — участников боевых действий.
— Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона
Приставы добавили, что в соответствии с федеральным законом «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022, признаются ветеранами боевых действий.
— Для того, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления, — сообщил главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.
Предоставить документы приставам могут только представители сторон исполнительного производства.
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