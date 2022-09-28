Меры допподдержки мобилизованным в НСО приняли в правительстве региона — какие льготы одобрили
Теперь их должны утвердить в региональном Заксобрании
Дополнительные меры поддержки жителям НСО, которые будут мобилизованы, приняли на внеочередном заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем официальном Telegram-канале.
Теперь решение должны утвердить в Законодательном собрании Новосибирской области.
Какие предложения одобрили в правительстве НСО:
- отнести семьи военнослужащих к льготной категории граждан и компенсировать им 50% расходов на оплату услуг ЖКХ;
- за счет средств областного бюджета предложено организовать бесплатное льготное питание школьников, в том числе для ребят, которые учатся в классах с
5-гопо 11-й;
- за счет средств областного бюджета компенсировать родительскую плату за посещение детьми дошкольных учреждений — детских садов.
Жители Новосибирской области всё чаще рассказывают о странных случаях во время частичной мобилизации. Три истории мы опубликовали подробно. Сейчас мы подготовили для вас две полезные карточки, в которых указано, куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизуют по ошибке.