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Спецоперация на Украине

Меры допподдержки мобилизованным в НСО приняли в правительстве региона — какие льготы одобрили

Теперь их должны утвердить в региональном Заксобрании

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Меры одобрили на внеочередном заседании в правительстве региона

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Дополнительные меры поддержки жителям НСО, которые будут мобилизованы, приняли на внеочередном заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем официальном Telegram-канале.

Теперь решение должны утвердить в Законодательном собрании Новосибирской области.

Какие предложения одобрили в правительстве НСО:

  • отнести семьи военнослужащих к льготной категории граждан и компенсировать им 50% расходов на оплату услуг ЖКХ;
  • за счет средств областного бюджета предложено организовать бесплатное льготное питание школьников, в том числе для ребят, которые учатся в классах с 5-го по 11-й;
  • за счет средств областного бюджета компенсировать родительскую плату за посещение детьми дошкольных учреждений — детских садов.

Жители Новосибирской области всё чаще рассказывают о странных случаях во время частичной мобилизации. Три истории мы опубликовали подробно. Сейчас мы подготовили для вас две полезные карточки, в которых указано, куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизуют по ошибке.

Андрей ТравниковЧастичная мобилизация
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