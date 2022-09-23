Сколько лет призывникам и у кого будет отсрочка? 10 главных вопросов о частичной мобилизации в России

Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва, отметили в ведомстве.

Количество мобилизованных в регионах зависит от количества граждан, состоящих на учете в военкоматах.