Сколько лет призывникам и у кого будет отсрочка? 10 главных вопросов о частичной мобилизации в России
Минобороны опубликовало подробные разъяснения по частичной мобилизации
После объявления о частичной мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что все подробности от властей будут позднее. Вчера, 22 сентября, Минобороны РФ наконец дало разъяснения по частичной мобилизации. В этих карточках собрали главное.
1
Кого призовут в первую очередь?
Тех, кто необходим для выполнения поставленных задач, это:
- стрелки;
- танкисты;
- артиллеристы;
- водители;
- механики-водители.
Очередности призыва как таковой не установлено, но первостепенно будут призывать именно тех, кто имеет подходящие военно-учетные специальности. Еще одним из основных факторов является наличие боевого опыта.
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2
Существует ли лимит на количество призывников?
Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва, отметили в ведомстве.
Количество мобилизованных в регионах зависит от количества граждан, состоящих на учете в военкоматах.
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3
С какими воинскими званиями будут призывать в первую очередь?
Приоритет отдается не званиям, а имеющимся военно-учетным специальностям. В рамках частичной мобилизации будут призывать не только офицеров, но и рядовых и сержантов.
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4
Есть ли возрастные ограничения для призывников?
В соответствии с российским законодательством на военную службу по мобилизации призывают:
- рядовых и сержантов — до 35 лет;
- младших офицеров — до 50 лет;
- старших офицеров — до 55 лет.
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5
Будут ли призывать женщин?
Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности — например, медицинские работники. Но потребность в таких специалистах, говорят в министерстве, минимальная.
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6
Кого не будут призывать?
Призывать не будут:
- забронированных работников (например, сотрудников предприятий ОПК);
- временно не годных к военной службе по состоянию здоровья;
- занятых постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы;
- имеющих на иждивении 4 и более детей до 16 лет;
- тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей до 8 лет и воспитывают их без мужа.
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7
Будут ли призывать военных пенсионеров?
Если военный пенсионер (независимо от принадлежности к силовым ведомствам) находится в отставке, то он не подлежит мобилизации при соблюдении следующих условий:
- он снят с воинского учета;
- ему больше 65 лет / он в отставке по состоянию здоровья.
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8
Будут ли призывать тех, кто за рубежом?
Если граждане РФ постоянно проживают за пределами страны, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву. Те, кто находятся в краткосрочной поездке и состоят на воинском учете по месту жительства в России, могут быть призваны.
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9
Какие льготы полагаются мобилизованным?
Все призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
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10
Будут ли семьи призывников получать их зарплату по прежнему месту работы?
Нет, но призванным по мобилизации будут ежемесячно начисляться:
- денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности;
- различные надбавки, связанные с условиями прохождения военной службы;
- страховые выплаты в соответствии с ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащего».
Деньги начисляют на персональный счет военнослужащего, по его желанию их могут полностью или частично переводить членам его семьи.
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11
Что еще почитать о частичной мобилизации?
Более подробно о том, что можно (или нужно) и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- что делать женщинам в случае мобилизации;
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию.
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