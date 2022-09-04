Дмитрий Песков рассказал, как идет спецоперация: главные новости вокруг Украины за 4 сентября
Что случилось за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 сентября.
Интервью Пескова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью телеканалу «Россия-1». Главные тезисы:
- если Евросоюз введет визовые ограничения для россиян, то Россия пойдет на ответные меры;
- для России остаются открытыми множество каналов сотрудничества, мир вовсе не ограничивается Западом;
- любая конфронтация заканчивается разрядкой, так случится и на этот раз;
- условия России по урегулированию украинского конфликта остаются теми же;
- Россия готова говорить с Зеленским о выполнении этих условий;
- специальная военная операция на Украине «идет своим ходом», все ее цели будут достигнуты;
- «Газпром» ведет профилактические работы на «Северном потоке» строго по регламенту, это обусловлено заботой о безопасности поставок.
Чуть больше о «Газпроме»
Вице-премьер Александр Новак в эфире «России-1» заявил, что единственные причины остановки «Северного потока» — действия и санкции Запада, так как они нарушили контракт по обслуживанию трубопровода. Иначе на остановку смотрит канцлер Германии Олаф Шольц.
— То, что всегда имело место даже во времена холодной войны, больше не работает: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей, — сказал он на пресс-конференции в Берлине
Также Шольц признал, что последствия украинского конфликта ощущаются в Германии, и снова пообещал Украине поддержку своей страны.
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Правящая коалиция в Германии договорилась о новом пакете мер поддержки граждан и экономики в условиях кризиса. Его размер — 65 миллиардов евро. Причиной таких мер выступает ситуация на Украине, которая, по мнению немецких политиков, «приводит к росту цен на энергоносители и продовольствие во всем мире».
— Мы никого не бросим на произвол судьбы. Мы никого не оставим в одиночестве, — пообещал Шольц гражданам Германии.
Также Германия выделит Украине новую финансовую помощь в размере 200 миллионов евро.
— Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц, — передает ТАСС слова министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце.