Дмитрий Песков рассказал, как идет спецоперация: главные новости вокруг Украины за 4 сентября

Чуть больше о «Газпроме»

Вице-премьер Александр Новак в эфире «России-1» заявил, что единственные причины остановки «Северного потока» — действия и санкции Запада, так как они нарушили контракт по обслуживанию трубопровода. Иначе на остановку смотрит канцлер Германии Олаф Шольц.

— То, что всегда имело место даже во времена холодной войны, больше не работает: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей, — сказал он на пресс-конференции в Берлине

Также Шольц признал, что последствия украинского конфликта ощущаются в Германии, и снова пообещал Украине поддержку своей страны.