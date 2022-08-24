Полгода прошло: как наша жизнь изменилась с начала спецоперации

Позади ровно полгода с момента, как по приказу президента Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мы каждый день рассказывали вам о событиях, которые за этим последовали и постепенно меняли жизнь в России и мире. Сегодня предлагаем вам оглянуться на путь, который мы вместе прошли за шесть месяцев.



Экономику штормило