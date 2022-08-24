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Спецоперация на УкраинеОбзор

Полгода прошло: как наша жизнь изменилась с начала спецоперации

Вспоминаем самые важные моменты

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Изменения коснулись, наверное, каждого россиянина без исключения

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Позади ровно полгода с момента, как по приказу президента Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мы каждый день рассказывали вам о событиях, которые за этим последовали и постепенно меняли жизнь в России и мире. Сегодня предлагаем вам оглянуться на путь, который мы вместе прошли за шесть месяцев.

Экономику штормило


Сразу после 24 февраля мировые рынки были в шоке. Российский рынок акций в первый день спецоперации рухнул. В тот же день курсы доллара и евро побили рекорды 2016 и 2014 годов соответственно: евро вырос до 100,94 рубля90,88), доллар — до 89,8780,42). Цена нефти поднялась до рекордных значений с сентября 2014 года.

Люди стали экстренно выводить сбережения из банков, у банкоматов толпились очереди. Государство стало пытаться выровнять ситуацию. Резким решением стало поднятие ключевой ставки Центробанка с 9,5% годовых сразу до 20%. Как это работает: если ЦБ поднимает ключевую ставку, вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и, как следствие, замедляется инфляция.

Люди выстраивались в очереди, чтобы снять деньги

Люди выстраивались в очереди, чтобы снять деньги

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А темпы инфляции в конце февраля и марте действительно нуждались в решительных мерах, цены росли молниеносно. Уже к 8 апреля инфляция составила 17,5% с начала года, тогда как за весь 2021-й составила лишь 8,4%. Ажиотаж подогревала и потребительская паника: как и в начале пандемии, часть товаров люди просто сметали с полок, чем еще больше разгоняли дефицит и рост цен.

Когда регулятор понял, что рост цен приостанавливается, он начал постепенно снижать ключевую ставку обратно.

Сейчас ключевая ставка даже ниже, чем до начала спецоперации

Сейчас ключевая ставка даже ниже, чем до начала спецоперации

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Центробанк также пытался укрепить рубль и даже, кажется, перестарался: минимальные курсы доллара и евро в июне составили 57,27 и 59,11 рубля соответственно. Эксперты начали говорить о том, что это для российской экономики не очень хорошо, потому что бюджет недополучает доходы от налогов экспортеров. Мы объясняли подробно, как это работает. Потихоньку и эта ситуация начала выправляться, и экономисты ожидают, что доллар подорожает к концу года до 70–80 рублей.

В Россию и Евросоюз хлынули беженцы

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за полгода с Украины выехало 6,3 млн украинских беженцев. Более 1,9 млн из них прибыли в Россию, более 1,2 млн — в Польшу, 915 тысяч — в Германию.

В России основной наплыв беженцев приняли, естественно, регионы, граничащие с ДНР и ЛНР. Мы рассказывали истории самых первых вынужденных переселенцев с Украины.

В первые дни после начала спецоперации большинство беженцев приехало в южные регионы России

В первые дни после начала спецоперации большинство беженцев приехало в южные регионы России

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Санкции сыпались градом


Санкции против России из-за событий на Донбассе разные страны вводили еще с февраля 2014 года. Однако в феврале 2022 года (это началось еще после признания Россией ЛНР и ДНР) объем санкций против компаний и граждан РФ стал рекордным за всю мировую историю и достиг уже нескольких тысяч ограничений. Раньше первенство по санкциям принадлежало Ирану.

Например, в первом пакете санкций Евросоюза для 351 депутата Госдумы, проголосовавшего в поддержку признания ДНР и ЛНР, был предусмотрен запрет въезда в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда заявил о намерениях лишить российских дипломатов «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене». Разные страны вводили ограничения против лично Владимира Путина, его бывшей жены, его предполагаемой родни — тех, кого называют его детьми, зятем, возлюбленной и ее матери. В санкционных списках многих стран фигурируют также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие топовые чиновники.

Ограничения касаются очень многих сфер: военной, энергетической, банковской, дипломатической, спортивной, культурной, информационной, авиационной, туристической и других. Многие страны ввели и персональные санкции в отношении ключевых политиков, журналистов и прочих сторонников действий России на территории Украины, причем не только российских, но и белорусских. Всего более 50 стран присоединилось к санкциям напрямую, а еще некоторые не ввели свои ограничения, но блокируют попытки их обхода или учитывают их в своей деятельности.

Бренды уходили пачками


В первые же дни после начала спецоперации десятки брендов один за другим стали объявлять о своем уходе с российского рынка. Некоторые уходили сразу, некоторые делали это с оговорками, некоторые говорили о приостановке работы на определенный срок.

На первом месте по количеству рабочих мест, закрытых в России, оказался McDonald's, в нем работало 62 тысячи человек. На втором месте Pepsico — около 19 тысяч человек, на третьем — IKEA с 15 тысячами сотрудников. Всего же международные компании, которые ушли из России, обеспечивали работой более 200 тысяч человек в стране.

Уходы McDonald's и IKEA вызвали бурную реакцию россиян. С самым известным в мире фастфудом россияне прощались небывалыми толпами.

Внутри ресторанов толпились очереди, а у МакАвто машины вставали в пробки

Внутри ресторанов толпились очереди, а у МакАвто машины вставали в пробки

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А за легендарными акулами (и не только) из IKEA выстраивались огромные очереди. Психолог даже объяснял нам этот феномен.

Икеевские акулы вмиг стали легендарными

Икеевские акулы вмиг стали легендарными

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Когда страсти и громкие заявления остались позади, многие бренды пришли к тому, чтобы российский бизнес попросту продать. Зачастую покупателями становились топ-менеджеры российских подразделений или местные франчайзи (например, в случае с McDonald's), но были и сторонние покупатели, как, например, случилось с кофейнями Starbucks.

«Вкусно — и точка» — один из немногих примеров, где новое название бренда кардинально отличается от старого

«Вкусно — и точка» — один из немногих примеров, где новое название бренда кардинально отличается от старого

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Многие новые владельцы не стали сильно заморачиваться над ребрендингом и дали товарам и магазинам новые имена, очень похожие по звучанию на старые. У нас есть подборка таких переименований, чтобы вы не запутались.

Запретные слова


Уже 26 февраля Роскомнадзор направил уведомления о необходимости «ограничения доступа к недостоверной информации» в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Свободная Пресса», «Новая Газета», «Лениздат», «New Times», телеканала «Дождь»*, изданий «Медиазона»* и «Крым.Реалии»*. Причиной было названо то, что эти СМИ «под видом достоверных сообщений размещают материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны». Власти настаивают, что события на Украине необходимо называть специальной военной операцией.

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Буквально несколько дней спустя в России появилась административная и уголовная ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и дискредитацию армии. Позже Минюст разъяснил в методичках для следователей и судей, в чем разница между этими понятиями. Согласно документу, утверждение о конкретном факте должно квалифицироваться как распространение заведомо ложной информации (фейков), а высказывание негативного мнения о действиях армии — как дискредитация. Нарушителям грозит лишение свободы до 15 лет. Мы разбирались с юристом, в каких случаях какое наказание вероятно.

По статье о дискредитации армии прошло уже множество известных личностей, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, а также рядовые учителя, муниципальные депутаты и многие другие.

*признаны СМИ-иноагентами.

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