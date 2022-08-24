Полгода прошло: как наша жизнь изменилась с начала спецоперации
Вспоминаем самые важные моменты
Позади ровно полгода с момента, как по приказу президента Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мы каждый день рассказывали вам о событиях, которые за этим последовали и постепенно меняли жизнь в России и мире. Сегодня предлагаем вам оглянуться на путь, который мы вместе прошли за шесть месяцев.
Экономику штормило
Сразу после 24 февраля мировые рынки были в шоке. Российский рынок акций в первый день спецоперации рухнул. В тот же день курсы доллара и евро побили рекорды 2016 и 2014 годов соответственно: евро вырос до
Люди стали экстренно выводить сбережения из банков, у банкоматов толпились очереди. Государство стало пытаться выровнять ситуацию. Резким решением стало поднятие ключевой ставки Центробанка с
А темпы инфляции в конце февраля и марте действительно нуждались в решительных мерах, цены росли молниеносно. Уже к 8 апреля инфляция составила
Когда регулятор понял, что рост цен приостанавливается, он начал постепенно снижать ключевую ставку обратно.
Центробанк также пытался укрепить рубль и даже, кажется, перестарался: минимальные курсы доллара и евро в июне составили
В Россию и Евросоюз хлынули беженцы
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за полгода с Украины выехало
В России основной наплыв беженцев приняли, естественно, регионы, граничащие с ДНР и ЛНР. Мы рассказывали истории самых первых вынужденных переселенцев с Украины.
Санкции сыпались градом
Санкции против России из-за событий на Донбассе разные страны вводили еще с февраля 2014 года. Однако в феврале 2022 года (это началось еще после признания Россией ЛНР и ДНР) объем санкций против компаний и граждан РФ стал рекордным за всю мировую историю и достиг уже нескольких тысяч ограничений. Раньше первенство по санкциям принадлежало Ирану.
Например, в первом пакете санкций Евросоюза для 351 депутата Госдумы, проголосовавшего в поддержку признания ДНР и ЛНР, был предусмотрен запрет въезда в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда заявил о намерениях лишить российских дипломатов «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене». Разные страны вводили ограничения против лично Владимира Путина, его бывшей жены, его предполагаемой родни — тех, кого называют его детьми, зятем, возлюбленной и ее матери. В санкционных списках многих стран фигурируют также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие топовые чиновники.
Ограничения касаются очень многих сфер: военной, энергетической, банковской, дипломатической, спортивной, культурной, информационной, авиационной, туристической и других. Многие страны ввели и персональные санкции в отношении ключевых политиков, журналистов и прочих сторонников действий России на территории Украины, причем не только российских, но и белорусских. Всего более 50 стран присоединилось к санкциям напрямую, а еще некоторые не ввели свои ограничения, но блокируют попытки их обхода или учитывают их в своей деятельности.
Бренды уходили пачками
В первые же дни после начала спецоперации десятки брендов один за другим стали объявлять о своем уходе с российского рынка. Некоторые уходили сразу, некоторые делали это с оговорками, некоторые говорили о приостановке работы на определенный срок.
На первом месте по количеству рабочих мест, закрытых в России, оказался McDonald's, в нем работало 62 тысячи человек. На втором месте Pepsico — около 19 тысяч человек, на третьем — IKEA с 15 тысячами сотрудников. Всего же международные компании, которые ушли из России, обеспечивали работой более 200 тысяч человек в стране.
Уходы McDonald's и IKEA вызвали бурную реакцию россиян. С самым известным в мире фастфудом россияне прощались небывалыми толпами.
А за легендарными акулами (и не только) из IKEA выстраивались огромные очереди. Психолог даже объяснял нам этот феномен.
Когда страсти и громкие заявления остались позади, многие бренды пришли к тому, чтобы российский бизнес попросту продать. Зачастую покупателями становились топ-менеджеры российских подразделений или местные франчайзи (например, в случае с McDonald's), но были и сторонние покупатели, как, например, случилось с кофейнями Starbucks.
Многие новые владельцы не стали сильно заморачиваться над ребрендингом и дали товарам и магазинам новые имена, очень похожие по звучанию на старые. У нас есть подборка таких переименований, чтобы вы не запутались.
Запретные слова
Уже 26 февраля Роскомнадзор направил уведомления о необходимости «ограничения доступа к недостоверной информации» в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Свободная Пресса», «Новая Газета», «Лениздат», «New Times», телеканала «Дождь»*, изданий «Медиазона»* и «Крым.Реалии»*. Причиной было названо то, что эти СМИ «под видом достоверных сообщений размещают материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны». Власти настаивают, что события на Украине необходимо называть специальной военной операцией.
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