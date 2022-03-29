«Оставляю за собой право говорить то, что думаю»: суд оштрафовал Ройзмана на 100 тысяч за посты в соцсетях о спецоперации на Украине

В Екатеринбурге суд дважды оштрафовал Евгения Ройзмана из-за его антивоенных высказываний в социальных сетях. Политика признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (это новая статья 20.3.3 КоАП РФ), хотя сам он вину полностью отрицает.

Дело открыли из-за поста в Twitter и ролика в YouTube. И оба раза выписали максимальный штраф — по 50 тысяч рублей за каждый случай. За дискредитацию военных в соцсетях Ройзман должен будет заплатить 100 тысяч рублей.