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«Оставляю за собой право говорить то, что думаю»: суд оштрафовал Ройзмана на 100 тысяч за посты в соцсетях о спецоперации на Украине

Рассказываем, в чём оказался не прав политик

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Евгений Ройзман получил два штрафа по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Евгений Ройзман получил два штрафа по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

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В Екатеринбурге суд дважды оштрафовал Евгения Ройзмана из-за его антивоенных высказываний в социальных сетях. Политика признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (это новая статья 20.3.3 КоАП РФ), хотя сам он вину полностью отрицает.

Дело открыли из-за поста в Twitter и ролика в YouTube. И оба раза выписали максимальный штраф — по 50 тысяч рублей за каждый случай. За дискредитацию военных в соцсетях Ройзман должен будет заплатить 100 тысяч рублей.

О том, что в этих публикациях есть что-то противозаконное, Ройзман узнал только 28 марта, а уже на следующий день состоялся суд, где ему и защите дали лишь два часа, чтобы ознакомиться с материалами дела.

В чём оказался не прав политик и что он теперь будет с этим делать, рассказываем в коротком видео.

В ходе заседания политик несколько раз высказывался о том, что социальные сети всегда были для него островком свободы и что российский народ невозможно заставить молчать.

— Иметь свою реакцию на происходящее — это священное право, которое у нас отнять никто не может, — объяснил свою позицию Ройзман. — Кто-то фигу в кармане покажет, кто-то на заборе напишет, кто-то — в соцсетях. Но молчать нельзя, мы же не скоты бессловесные. Я оставляю за собой право говорить то, что думаю.

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Наши коллеги из MSK1.RU записали интервью с Евгением Ройзманом прямо в зале суда, прочитайте его здесь.

Если Ройзман продолжит публиковать посты, которые, по мнению правоохранительных органов, нарушат законы России, политику может грозить уголовная ответственность.

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Евгений Ройзманкритикапостсудсоциальная сетьдискредитация Вооруженных сил РФ
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