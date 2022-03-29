«Оставляю за собой право говорить то, что думаю»: суд оштрафовал Ройзмана на 100 тысяч за посты в соцсетях о спецоперации на Украине

В Екатеринбурге суд дважды оштрафовал Евгения Ройзмана из-за его антивоенных высказываний в социальных сетях. Политика признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ (это новая статья 20.3.3 КоАП РФ), хотя сам он вину полностью отрицает.
Дело открыли из-за поста в Twitter и ролика в YouTube. И оба раза выписали максимальный штраф — по
О том, что в этих публикациях есть что-то противозаконное, Ройзман узнал только
В чём оказался не прав политик и что он теперь будет с этим делать, рассказываем в коротком видео.
В ходе заседания политик несколько раз высказывался о том, что социальные сети всегда были для него островком свободы и что российский народ невозможно заставить молчать.
— Иметь свою реакцию на происходящее — это священное право, которое у нас отнять никто не может, — объяснил свою позицию Ройзман. — Кто-то фигу в кармане покажет, кто-то на заборе напишет, кто-то — в соцсетях. Но молчать нельзя, мы же не скоты бессловесные. Я оставляю за собой право говорить то, что думаю.
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Наши коллеги из MSK1.RU записали интервью с Евгением Ройзманом прямо в зале суда, прочитайте его здесь.
Если Ройзман продолжит публиковать посты, которые, по мнению правоохранительных органов, нарушат законы России, политику может грозить уголовная ответственность.