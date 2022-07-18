В Кремле сказали, когда закончится спецоперация: новости о санкциях и СВО за 18 июля

По словам Зеленского, в отношении работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности.



— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ, — сказал Владимир Зеленский.