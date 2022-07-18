В Кремле сказали, когда закончится спецоперация: новости о санкциях и СВО за 18 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 июля.
Высокопоставленные украинские силовики отстранены от работы
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.
По словам Зеленского, в отношении работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности.
— Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ, — сказал Владимир Зеленский.
По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Андрея Смирнова, после служебных проверок глава государства решит, направлять ли в Верховную раду представления об увольнении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой.
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки на Украине, заявила, что «денацификация идет полным ходом».
Новое дело Марины Овсянниковой
В Подмосковье снова задержали Марину Овсянникову, бывшую сотрудницу Первого канала, которая вышла с пацифистским плакатом в прямой эфир 14 марта этого года.
На этот раз на нее составили протокол о дискредитации российской армии за выступление у суда по выбору меры пресечения политику Илье Яшину, рассказал адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.
Марине Овсянниковой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, после составления протокола ее отпустили.
H&M уходит из России
Торговая сеть H&M решила полностью прекратить деятельность в России. До этого работа магазинов в стране была приостановлена 2 марта.
— После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России, — заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.
Перед закрытием торговая сеть в РФ распродаст оставшиеся товары: с 1 августа и до исчерпания запасов магазины будут принимать посетителей. Онлайн-распродажи не будет.
H&M — одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Она была основана в Швеции в 1947 году, а в России работала с 2009 года. До пандемии коронавируса на Россию, Украину и Белоруссию совокупно приходились около 10% прибыли группы, а с марта приостановки работы в этих трех странах H&M потеряла $22,4 млн.
Минспорта придумало футбольную лигу для ЛДНР, Крыма и других
Министерство спорта предложило создать единую футбольную лигу для команд из ДНР и ЛНР, Херсона, Запорожья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Также туда войдут команды вузов Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы ведомства Одес Байсултанов. По его словам, проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года.
Ранее министр спорта Олег Матицын отмечал, что участие футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях возможно. Сложности в реализации такого сценария заключаются в регламентах и позициях Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Пресс-секретарь президента России сказал, когда закончится спецоперация
Представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед визитом Путина в Иран сделал несколько заявлений, в том числе коснулся и темы спецоперации на территории Украины.
— У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты, — цитирует Пескова РИА Новости. — Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции.
Новый штраф для Google
Московский суд назначил Google новый оборотный штраф за повторное неудаление запрещенного контента — 21 млрд 77 млн рублей. Это 10% от выручки Google и его аффилированных лиц, состоящих на налоговом учете в России.
До этого, как пишет РИА Новости, Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube «недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ».
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Напомним, в декабре 2021 года московский суд уже назначал Google штраф в размере 5% от годовой выручки компании за отказ удалять информацию, которая признана запрещенной в России. В итоге судебные приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей.
В мае 2022 года российское подразделение Google начало процесс банкротства.