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Ругался с Илоном Маском и высмеивал американцев. Самые яркие выходки уже бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Госслужащий регулярно оказывался героем публикаций в СМИ и соцсетях

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Дмитрий Рогозин проработал главой Роскосмоса почти четыре года

Дмитрий Рогозин проработал главой Роскосмоса почти четыре года

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Дмитрий Рогозин покидает Роскосмос. За четыре года работы в госкорпорации он обрел статус мем-чиновника и успел поучаствовать во множестве забавных скандалов.

Дмитрий Рогозин — уроженец Москвы, сын потомственного военного Олега Рогозина. По первому образованию — журналист (МГУ). Доктор технических наук, доктор философских наук. Мастер спорта по гандболу. Политическую карьеру начал в 1991 году — на стороне защитников Белого дома. В 1997 году стал депутатом Госдумы. В «нулевые» продолжил карьеру в качестве лидера националистических партий «Великая Россия» и «Родина». С 2008 по 2011 — представитель РФ при НАТО. С декабря 2011 по 2018 — зампред правительства РФ.

Вспоминаем самые яркие выходки Дмитрия Рогозина в амплуа шефа отечественной космонавтики.

Батут в космос


В апреле 2014-го Рогозин, на тот момент замглавы правительства, решил прокомментировать свежие американские санкции против российской космической отрасли. В качестве ответной меры чиновник предложил США доставлять своих астронавтов на МКС при помощи батута.

Так Рогозин намекал на отсутствие у американцев необходимых компетенций и технологий для прямой доставки людей на орбиту. Высказывание стало интернет-мемом.

В 2020-м основатель компании SpaceX Илон Маск припомнил Рогозину «батутную» риторику. На пресс-конференции по случаю запуска Crew Dragon миллиардер заявил, что его «батут работает».

Обижаться на это высказывание Дмитрий Рогозин не стал. Он поздравил NASA и SpaceX с успехом и добавил, что оценил юмор Илона Маска.

Писал стихи


Ярым патриотом Рогозин зарекомендовал себя еще на старте карьеры госслужащего. Но о другой, лирической составляющей его таланта широкая публика узнала только в 2020 году.

Тогда на официальном сайте Роскосмоса появился раздел с песнями, написанными на стихи главы госкомпании и его супруги Татьяны. Чета Рогозиных воспевает родину, славит российскую космонавтику и даже рассуждает на темы пацифизма и ненасилия.

Самыми заметными работами стали треки «Рвем небо мы в клочья» и «Над Землей летит корабль».

Когда боевому расчету придется
Ракету, как Влад, водрузить над стартом,
Амур и земля сожмется, забьется
Тревогой, надеждой, огнем и азартом.

Этот скриншот — архивный, с сегодняшнего дня раздел с песнями недоступен

Этот скриншот — архивный, с сегодняшнего дня раздел с песнями недоступен

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Закаленный переговорщик


Иногда Дмитрий Рогозин переходит к откровенно вульгарным методам общения с окружающими.

Например, так произошло в ходе очередной Twitter-перепалки с всё тем же Илоном Маском в 2022 году. Миллиардер бросил публичный вызов Владимиру Путину (Илон Маск пригласил главу РФ на ринг), за что немедленно поплатился.

— Ты, бесенок, еще молоденек, — процитировал Рогозин Александра Сергеевича Пушкина. — Со мною тягаться слабенек; это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата!

В ответном посте Илон Маск назвал Рогозина «закаленным переговорщиком». Глава Роскосмоса на это заявил: «Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим».

Гей-аватарка


Иногда Дмитрий Рогозин позволяет себе переход на личности. Так, в ходе очередной дискуссии в заблокированном на территории РФ Twitter госслужащий публично заподозрил в оппоненте склонность к нетрадиционным отношениям.

На этот раз оппонент оказался сообразительнее

На этот раз оппонент оказался сообразительнее

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— Судя по аватарке, ты ***** (гей. — Прим. ред.), — сообщил своему визави Дмитрий Рогозин.

Оппонент не растерялся и немедленно заменил фотографию на своей аватарке на портрет Дмитрия Рогозина. Так родилась неожиданная рекурсия, которая и привела в восторг обитателей Рунета.

Марсианин


Впрочем, главная цель медийных кампаний Дмитрия Рогозина — все-таки американцы. Испортить им настроение чиновник сумел даже в исторический день, когда те приземлили на Красную планету свой марсоход Perseverance.

Спустя несколько часов после бодрых отчетов американских ведомств об успехе глава Роскосмоса запостил у себя в Telegram разоблачительный пост.

Американцы были удивлены, но...

Американцы были удивлены, но...

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— Первое, что увидели американцы на Марсе, — сообщил Рогозин и приложил изображение.

На приложенном фото был изображен первый снимок Марса с камеры американского аппарата, в объектив которого якобы попало лицо самого Дмитрия Рогозина.

Загадка дыры

В августе 2018-го астронавты обнаружили в обшивке корабля «Союз-МС-09» подозрительное отверстие. В тот же день в центре управления выяснили, что с МКС медленно утекает воздух. Виновницей утечки и оказалась та самая дыра.

Версию производственного брака или халатности Дмитрий Рогозин и «Роскосмос» воспринимали едва ли не как личное оскорбление.

— Все пробы мы взяли, — уверял Рогозин. — Что случилось, нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас.

Интересно то, что до этого чиновник публично озвучил предположение о сознательной диверсии. В частности, он рассказал о «следах воздействия сверла». Первыми подозреваемыми, естественно, стали американцы. Но «докручивать» версию до победного конца не стали: официально загадка дыры до сих пор покрыта мраком.

Главой Роскосмоса с сегодняшнего дня стал Юрий Борисов. Ранее он занимал должность вице-премьера. В публичном поле Борисов практически не появляется. Рассказываем всё, что о нем известно. Дальнейшие карьерные перспективы самого Дмитрия Рогозина пока туманны — альтернативную должность ему пока не предложили. По-крайней мере, официально.

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