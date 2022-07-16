Ругался с Илоном Маском и высмеивал американцев. Самые яркие выходки уже бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин покидает Роскосмос. За четыре года работы в госкорпорации он обрел статус мем-чиновника и успел поучаствовать во множестве забавных скандалов.



Дмитрий Рогозин — уроженец Москвы, сын потомственного военного Олега Рогозина. По первому образованию — журналист (МГУ). Доктор технических наук, доктор философских наук. Мастер спорта по гандболу. Политическую карьеру начал в 1991 году — на стороне защитников Белого дома. В 1997 году стал депутатом Госдумы. В «нулевые» продолжил карьеру в качестве лидера националистических партий «Великая Россия» и «Родина». С 2008 по 2011 — представитель РФ при НАТО. С декабря 2011 по 2018 — зампред правительства РФ.