Когда возобновятся переговоры России и Украины и другие новости вокруг спецоперации за 18 июня

Возобновление переговоров

Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа.

— К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, — сообщил Арахамия.