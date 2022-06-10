Правительство потратит 970 млн рублей на флаги и гербы в школах
Обеспечить все учебные заведения государственной символикой планируется к 2024 году
На флаги, гербы, флагштоки для российских школ правительство потратит более 970 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны, — отмечается в документе.
Еще в апреле стало известно, что учебные недели в школах будут начинаться с поднятия флага и государственного гимна. Изначально говорилось, что новая традиция будет внедрена с нового учебного года, однако во многих регионах дожидаться сентября не стали.
На днях появился документ от Минпросвещения, в котором прописан стандарт церемонии поднятия флага.