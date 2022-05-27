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Умер Владимир Жириновский

В ЛДПР определились с заменой Владимиру Жириновскому

Сюрприза не случилось

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Леонид Слуцкий уже возглавляет фракцию ЛДПР в Госдуме

Леонид Слуцкий уже возглавляет фракцию ЛДПР в Госдуме

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Новым председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выбран Леонид Слуцкий. Он был единственным кандидатом в бюллетене для голосования на съезде партии, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

До сегодняшнего дня Слуцкий являлся исполняющим обязанности главы партии, этот статус был ему присвоен после смерти прежнего лидера — Владимира Жириновского — на время траурных мероприятий.

Напомним, 18 мая Леонида Слуцкого избрали также руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года, стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Является председателем комитета Госдумы по международным делам, доктором экономических наук. Мы рассказывали, чем он известен в личной жизни и что успел сделать за время работы в Госдуме.

Прежний бессменный лидер партии ЛДПР и одноименной фракции в Думе Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе президент России Владимир Путин. 17 мая Госдума прекратила полномочия Владимира Жириновского.

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