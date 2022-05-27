В ЛДПР определились с заменой Владимиру Жириновскому
Сюрприза не случилось
Новым председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выбран Леонид Слуцкий. Он был единственным кандидатом в бюллетене для голосования на съезде партии, сообщили в пресс-службе ЛДПР.
До сегодняшнего дня Слуцкий являлся исполняющим обязанности главы партии, этот статус был ему присвоен после смерти прежнего лидера — Владимира Жириновского — на время траурных мероприятий.
Напомним, 18 мая Леонида Слуцкого избрали также руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.
Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года, стал депутатом Государственной думы
Прежний бессменный лидер партии ЛДПР и одноименной фракции в Думе Владимир Жириновский скончался