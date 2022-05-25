Военная администрация Запорожской области Украины объявила о намерении войти в состав РФ

Ранее о намерении войти в состав России заявляла ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник 27 марта сказал, что в скором времени будет проведен референдум об этом. Позже он уточнил, что это его частное мнение и подготовка к референдуму не ведется. Аналогичное заявление еще в марте сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.