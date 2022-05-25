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Спецоперация на Украине

Военная администрация Запорожской области Украины объявила о намерении войти в состав РФ

Власти региона не собираются возвращаться «под контроль киевского режима»

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Ранее о намерении войти в состав России заявили ЛНР и Южная Осетия, а также Херсонская область Украины

Ранее о намерении войти в состав России заявили ЛНР и Южная Осетия, а также Херсонская область Украины

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Член главного совета военно-гражданской администрации (сформирована во время спецоперации на Украине) Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион не вернется под контроль «киевского режима» и не будет вести с ним переговоры. По словам Рогова, Запорожская область намерена войти в состав России и не рассматривает вариант народной республики.

— Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров. <...> Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет, — заявил Владимир Рогов, добавив, что путь воссоединения определится «после полного освобождения» областного центра — Запорожья.

11 мая с просьбой о принятии региона в состав РФ решило обратиться руководство Херсонской области. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пояснив, что они планируют сделать это без референдума. Также власти Херсонской области планируют до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации.

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Ранее о намерении войти в состав России заявляла ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник 27 марта сказал, что в скором времени будет проведен референдум об этом. Позже он уточнил, что это его частное мнение и подготовка к референдуму не ведется. Аналогичное заявление еще в марте сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

ДНР и ЛНРРоссия и Украинаспецоперация на УкраинеЗапорожье
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