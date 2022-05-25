Военная администрация Запорожской области Украины объявила о намерении войти в состав РФ
Власти региона не собираются возвращаться «под контроль киевского режима»
Член главного совета военно-гражданской администрации (сформирована во время спецоперации на Украине) Запорожской области Украины Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион не вернется под контроль «киевского режима» и не будет вести с ним переговоры. По словам Рогова, Запорожская область намерена войти в состав России и не рассматривает вариант народной республики.
— Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров. <...> Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет, — заявил Владимир Рогов, добавив, что путь воссоединения определится «после полного освобождения» областного центра — Запорожья.
11 мая с просьбой о принятии региона в состав РФ решило обратиться руководство Херсонской области. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, пояснив, что они планируют сделать это без референдума. Также власти Херсонской области планируют до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее о намерении войти в состав России заявляла ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник