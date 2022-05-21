Студентка поспорила с Марией Захаровой о спецоперации на Украине

— Давайте сейчас не будем про легитимность…



— Давайте сейчас будем. Почему еще? Вы сказали про международных экспертов. Международные журналисты, эксперты, которые следят за выборами. Этот аргумент не работает. Почему еще вы считаете его нелегитимным?



— Потому что там были российские войска.



— Я прошу прощения. Там российские войска были все эти годы, там русский флот был. Официально, по соглашению с Украиной.



— Я прошу прощения, но мой вопрос был не про это. Я говорю, что официальные власти апеллировали к самоопределению. Даже в крымском вопросе…



— Я тоже спрашиваю, почему референдум в Крыму был нелегитимным? Вы говорите нет. Я говорю: почему?



— Я просто говорю, что официальные власти апеллируют к этому, хотя сами же закрывают глаза на независимость Украины. Целой страны, целой нации.



— Подождите. Мы на независимость Украины никогда глаза не закрывали. Мы были по большому счету одной из немногих стран, кто по-настоящему [серьезно], а не на бумаге относился к этой самой независимости. Вы простите, мы вчера еще были с ними одним государством, одним народом. Но единым государством. В один день стали независимыми государствами. И что мы сделали на следующий день? Правильно, мы туда посла отправили. Не какого-то там представителя, не какую-то фигуру. Мы отправили туда посла. Это мы сделали. У нас Черноморский флот там стоял испокон веков. [Сколько за всё это время было пролито крови] бойцов нашей черноморской флотилии!

