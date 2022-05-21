Освобождение «Азовстали» и рекордные курсы валют. Главное о спецоперации на Украине за 20 мая

Экономика

20 мая валюты достигли рекордных показателей на Мосбирже: доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 2018 года, а евро — ниже 60 впервые с 2017 года. Почитайте также наш разбор с экономистом о том, стоит ли торопиться покупать валюту, пока она дешевая, и повлияет ли новая расценка на Московской бирже на цены в магазинах.

Банк России заявил, что с 1 июня снимает запрет для физических лиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства.

Еще пара компаний заявила об уходе из России: