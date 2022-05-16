Обстрелы на Белгородчине и дискуссии о приеме в НАТО. Главное о спецоперации на Украине за
15 мая
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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
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Обстрелы российской территории
Новость об очередном обстреле со стороны Украины пришла из Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в поселке Середа в результате обстрела пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение.
Позже губернатор уточнил, что состояние пострадавшего — стабильное, важные органы при ранении не задеты.
Турция — о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Финляндии заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО), сообщило агентство Reuters. А в Швеции правящая Социал-демократическая рабочая партия поддержала членство страны в альянсе, сообщили в шведском МИД.
После этого на встрече глав дипведомств НАТО министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу довел до партнеров обеспокоенность связями Финляндии и Швеции с рабочей партией Курдистана. Дипломат подчеркнул, что Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран.
В ответ глава ведущей фракции Европарламента пригрозил Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в альянс.
В России тем временем заявили, что усилят группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщил глава комитета СФ по обороне Бондарев.
При этом в правящей партии Швеции заявили, что в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступят против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.
Иностранцы на Украине
Издание Daily Express сообщило, что по меньшей мере три британских наемника заблокированы на «Азовстали» в Мариуполе. Все трое в прошлом служили в британской армии, а двое из них — в Афганистане.
Одновременно помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил, что в Рубежном убиты семь американцев, участвовавших в боях на стороне Киева. Он показал документ одного из них на имя Джозефа Уорда Кларка из Вашингтона.
— Это, наверное, спецназом считалось подразделение, их семь человек, я так понимаю, было американцев. Они были нами зафиксированы, и все убыли в мир иной.
Белоруссия и Украина
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В Белоруссии продолжают готовиться к активным действиям в связи с происходящими в соседних странах событиями. Генштаб Вооруженных сил Белоруссии сообщил о концентрации подразделений ВСУ и боевой техники НАТО у границ республики.
Первый заместитель начальника Генштаба Игорь Король заявил о возможности «любых провокаций» со стороны Украины в отношении республики.