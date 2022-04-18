СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняФермеров, поджигающих траву, лишат господдержки
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Путин подписал указ о новой выплате для семей военных, погибших на границе с Украиной

Они распространяются на тех, кто служил в пограничных органах ФСБ

903
Раненым военнослужащим выплатят три миллиона рублей

Раненым военнослужащим выплатят три миллиона рублей

Поделиться

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Указ вводит дополнительные выплаты в случае ранения или смерти военнослужащего, который защищал границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территории Украины и признанных Россией республик ЛНР и ДНР. В случае ранения военнослужащий получат единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей, в случае его смерти выплата членам семьи составит 5 миллионов рублей.

Документ уже опубликован и вступил в силу, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с начала спецоперации на территории Украины.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

Спецоперация была начата 24 февраля по приказу Владимира Путина. В тот же день президент России выступил со специальным обращением, в котором сказал, что военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией Украины. За месяц спецоперации, по данным Минобороны РФ, погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 ранены. Такие данные министерство озвучило 25 марта.

Владимир Путинспецоперация на Украине
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2