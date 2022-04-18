Путин подписал указ о новой выплате для семей военных, погибших на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Указ вводит дополнительные выплаты в случае ранения или смерти военнослужащего, который защищал границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территории Украины и признанных Россией республик ЛНР и ДНР. В случае ранения военнослужащий получат единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей, в случае его смерти выплата членам семьи составит 5 миллионов рублей.

