Путин подписал указ о новой выплате для семей военных, погибших на границе с Украиной
Они распространяются на тех, кто служил в пограничных органах ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Указ вводит дополнительные выплаты в случае ранения или смерти военнослужащего, который защищал границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации на территории Украины и признанных Россией республик ЛНР и ДНР. В случае ранения военнослужащий получат единовременную выплату в размере
Документ уже опубликован и вступил в силу, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с начала спецоперации на территории Украины.
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