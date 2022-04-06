Предлагал продлить детство и похудеть всем чиновникам: 10 идей Жириновского

Как бы кто ни относился к Владимиру Жириновскому, за 30 лет на посту председателя ЛДПР он многое сделал. Кто-то был с ним не согласен, кто-то был целиком и полностью за него, но не было ни единого человека, которому Жириновский был бы безразличен. Смерть Владимира Вольфовича — это то, что называют «ушла эпоха».
Сам он всегда называл ЛДПР самой инициативной партией. Например, по его данным, из шести тысяч законопроектов, которые были внесены в Госдуму шестого созыва (21 декабря 2011 года — 5 октября 2016 года), около 1200 инициатив поступили от депутатов ЛДПР. Вот только из всех внесенных фракцией законопроектов Дума приняла единицы.
В то же время при активном участии ЛДПР Дума приняла несколько резонансных законопроектов, которые затем стали законами — о включении Крыма в состав России, о запрете чиновникам иметь счета за границей, о запрете усыновлять детей из России иностранцами, о праве переселенцев на Дальний Восток на бесплатный гектар земли, о признании иностранными агентами политических НКО, поддерживаемых за рубежом и другие.
Мы позволили себе вспомнить десять самых ярких инициатив и предложений Владимира Жириновского.
Отмена моратория на смертную казнь
В 2009 году Жириновский предложил снять действующий мораторий на смертную казнь. В ответ на основной аргумент противников смертной казни, что вследствие ошибки или сговора может быть казнен невиновный человек, он предлагал автоматически приговаривать к смертной казни судью, вынесшего ошибочный смертный приговор, приведенный в исполнение. По мнению политика, эта мера полностью исключала ошибочные смертные приговоры. Правда, вместе с этим Жириновский говорил, что отменять мораторий в стране уже поздно.
Узаконенное многоженство
Чтобы повысить демографический кризис, Владимир Жириновский предлагал узаконить в России многоженство. В том числе для немусульманского населения. Кроме того, лидер ЛДПР предлагал узаконить однополые браки и был уверен, что такой закон всё равно когда-нибудь примут в России.
— В любой стране мира это было исторически. Это часть биологической сущности человека. Это не культура, это не болезнь. Это невозможность гармонии половых отношений между мужчиной и женщиной, и природа дает выход, — заявлял Жириновский.
Изменения в Конституции
В 2014 году Жириновский был главным инициатором изменений в российскую Конституцию, которые позволили бы президенту РФ направлять на пожизненный срок в Совет Федерации 17 представителей России, среди которых могут быть как бывшие парламентарии, так и люди с успешным опытом государственной деятельности в других сферах.
7 марта 2014 года депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму. В конце мая 2014 года он прошел третье чтение и был одобрен Советом Федерации, а 21 июля того же года его подписал Владимир Путин.
Присоединение Крыма
Владимир Жириновский неоднократно призывал к присоединению Крыма. По его словам, ЛДПР с самого дня создания 31 марта 1990 года выступала за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
— 31 марта 1990 года мы с единомышленниками провели первый в советской истории легальный съезд альтернативной КПСС партии, которую назвали ЛДПСС. К нам тогда прибежали все камеры мира! Только отменили монополию одной партии, и сразу появилась вторая! Это была великая весна 1990 года, когда еще оставался последний шанс спасти великий и могучий Советский Союз, — вспоминал Жириновский.
По словам политика, прямым доказательство того, что только ЛДПР занималась возвращением Крыма является то, что он с 1990 года находился в украинских «черных списках».
Лидер ЛДПР также подчеркивал, что в 2014 году, когда крымчане заявили о намерении добиваться независимости от Украины и вхождения в состав России, он одним из первых российских политиков приехал в Крым, чтобы поддержать людей, «потому что Крым — наш, и точка!».
Позже Владимир Жириновский предлагал включить в состав России Нагорный Карабах.
Отмена губернаторских выборов
Владимир Жириновский неоднократно высказывался за назначение губернаторов. Такими полномочиями он предлагал наделить президента. Выборы губернаторов он считал нелогичными.
— Главы — это, по сути, наместники президента, — писал Жириновский у себя в телеграм-канале. — Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде — это практически назначение и есть. Везде побеждают только согласованные кандидаты. Даже выдвинуться возможно лишь пройдя «муниципальный фильтр», а это реально только при доброй воле «Единой России», считай администрации президента.
Также Владимир Вольфович предложил выдавать губернаторам аналог ярлыка на княжение.
— Президент сам назначает главу региона и определяет срок его полномочий: 5, 7, 10 лет — сколько сочтет нужным. Но при этом в любой момент может отправить его в отставку. Это нужно, чтобы глава региона думал не о предстоящих выборах, а о текущих делах, спокойно работал.
Развитие Дальнего Востока
В 2013 году глава ЛДПР направил полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу предложения по развитию Дальнего Востока. Он предложил отменить ЕГЭ, создать женские общежития, перевести в регион все колонии-поселения и детские дома, организовать великие стройки, ввести безналоговую экономику и отменить призыв в армию для жителей Дальнего Востока.
Имена для законов
В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту изучить вопрос о возможности присваивать резонансным законопроектам имена их авторов. Это было сделано по просьбе Владимира Жириновского, который попросил назвать закон о контрсанкциях его именем.
— Мы считаем, что законам иногда нужно давать имена, сделать более интересной нашу законодательную деятельность.
Инициатива Владимира Жириновского большого отклика не получила. В России есть несколько законов с именами. Например, так называемый «закон Яровой» (но он появился в 2016 году) и «закон Димы Яковлева» (к авторам его название отношения не имеет — его назвали в честь российского ребенка, погибшего из-за халатности усыновивших его американских родителей).
Лимит на вес чиновника
В 2014 году Владимир Жириновский заявлял, что российские чиновники и парламентарии, которые весят больше 80 кило, независимо от возраста и роста, обязаны сдать мандат.
— Сейчас весь мир борется с ожирением. Мы вводим стандарт — 80 килограммов, — рассказал журналистам Жириновский. — Всё, что выше — чиновников с работы увольнять.
Позже он вернулся к этому вопросу на пленарном заседании палаты, где возмущался тем, что создание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи «пробивала» ЛДПР, а отдали «Справедливой России».
— Когда создавали «под» Митрофанова (председатель комитета Алексей Митрофанов, — прим. ред.), имелось в виду, что он ушел из «Справедливой России». Комитет взяли, и он вернулся к ним. Теперь у них пять комитетов. Поэтому комитет прошу вернуть в ЛДПР. Можно вместе с Митрофановым. Но он слишком толстый, — заявил Жириновский.
Продление возраста детства
После того, как в декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон о молодежной политике (согласно ему молодежью теперь считаются россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно), Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет.
— Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети, — сказал Жириновский, отметив, что старшим поколением, по его мнению, должны считаться люди в возрасте за 70, а средним — от 35 лет, его он назвал «самым золотым».
Отмена новогодних каникул
Накануне нового 2022 года Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новогодние каникулы отменить, а освободившиеся дни добавить к отпускным дням трудящихся. Его основные аргументы в пользу отмены каникул: «никто не будет слишком много пить, нагрузка на скорую помощь существенно снизится, да и у полиции будет меньше работы». Кроме того, по его мнению, это позволило бы эффективнее работать и отдыхать, улучшило бы экономическую ситуацию и сделало бы праздничные дни в январе продуктивнее.