Предлагал продлить детство и похудеть всем чиновникам: 10 идей Жириновского

Как бы кто ни относился к Владимиру Жириновскому, за 30 лет на посту председателя ЛДПР он многое сделал. Кто-то был с ним не согласен, кто-то был целиком и полностью за него, но не было ни единого человека, которому Жириновский был бы безразличен. Смерть Владимира Вольфовича — это то, что называют «ушла эпоха».



Сам он всегда называл ЛДПР самой инициативной партией. Например, по его данным, из шести тысяч законопроектов, которые были внесены в Госдуму шестого созыва (21 декабря 2011 года — 5 октября 2016 года), около 1200 инициатив поступили от депутатов ЛДПР. Вот только из всех внесенных фракцией законопроектов Дума приняла единицы.

