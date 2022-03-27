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ЛНР в ближайшее время может провести референдум по вхождению в РФ

Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник

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Леонид Пасечник в ходе церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР

Леонид Пасечник в ходе церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР

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В ближайшее время на территории ЛНР может пройти референдум по поводу вхождения в состав России, заявил глава республики Леонид Пасечник.

— Подавляющее число жителей Луганской Народной Республики, проживая восемь лет под постоянными обстрелами, находясь в экономической и политической блокаде, переживая все ужасы издевательств, которые здесь творили украинские националистические батальоны, чувствовали поддержку Российской Федерации, за что им в очередной раз огромное спасибо, и жили с одной надеждой в сердце — стать частью Российской Федерации, вернуться <...> в свою родную гавань, — сказал Пасечник.

В результате подобного референдума, прошедшего 16 марта 2014 года в Крыму, полуостров был провозглашен российской территорией.

О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на юго-востоке Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт.

Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения РФ на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.

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спецоперация в Донбассе
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