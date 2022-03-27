ЛНР в ближайшее время может провести референдум по вхождению в РФ

В ближайшее время на территории ЛНР может пройти референдум по поводу вхождения в состав России, заявил глава республики Леонид Пасечник.
— Подавляющее число жителей Луганской Народной Республики, проживая восемь лет под постоянными обстрелами, находясь в экономической и политической блокаде, переживая все ужасы издевательств, которые здесь творили украинские националистические батальоны, чувствовали поддержку Российской Федерации, за что им в очередной раз огромное спасибо, и жили с одной надеждой в сердце — стать частью Российской Федерации, вернуться <...> в свою родную гавань, — сказал Пасечник.
В результате подобного референдума, прошедшего
О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на юго-востоке Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт.
Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения РФ на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Напомним, 21 февраля Владимир Путин принял решение, что Россия признает ДНР и ЛНР в административных границах республик, а