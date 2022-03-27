ЛНР в ближайшее время может провести референдум по вхождению в РФ

В ближайшее время на территории ЛНР может пройти референдум по поводу вхождения в состав России, заявил глава республики Леонид Пасечник.



— Подавляющее число жителей Луганской Народной Республики, проживая восемь лет под постоянными обстрелами, находясь в экономической и политической блокаде, переживая все ужасы издевательств, которые здесь творили украинские националистические батальоны, чувствовали поддержку Российской Федерации, за что им в очередной раз огромное спасибо, и жили с одной надеждой в сердце — стать частью Российской Федерации, вернуться <...> в свою родную гавань, — сказал Пасечник.