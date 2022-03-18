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Новосибирских детей начали привлекать к акциям в поддержку спецоперации на Украине

В образовательных учреждениях проводят патриотические мероприятия и выставки работ

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Сегодня во всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма. Также в этот день чиновники и руководители бюджетных учреждений выражают поддержку спецоперации на Украине. Задействуют и детей

Сегодня во всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма. Также в этот день чиновники и руководители бюджетных учреждений выражают поддержку спецоперации на Украине. Задействуют и детей

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Руководство детских садов и учреждений дополнительного образования Новосибирской области отчиталось в социальных сетях о проведении патриотических акций и мероприятий в поддержку российской армии и президента. На это обратил внимание телеграм-канал sibirmedia.

К примеру, в Гжатском культурно-досуговом центре Куйбышевского района к участию привлекали «маленьких патриотов».

Дозвониться до МКУК Гжатский КДЦ для комментария на момент публикации не удалось

Дозвониться до МКУК Гжатский КДЦ для комментария на момент публикации не удалось

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В Культурно-досуговом центре Куйбышевского района провели «познавательную беседу».

— 15 и 16 марта 2022 года для учащихся начального и среднего звена МБОУ СОШ <nobr class="_">№ 2</nobr> и СОШ <nobr class="_">№ 6</nobr> состоялась познавательная беседа. Ребята высказали мнение о том, чтобы скорее завершилась специальная военная операция на территории Донбасса, — говорится в описании к фото

— 15 и 16 марта 2022 года для учащихся начального и среднего звена МБОУ СОШ № 2 и СОШ № 6 состоялась познавательная беседа. Ребята высказали мнение о том, чтобы скорее завершилась специальная военная операция на территории Донбасса, — говорится в описании к фото

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Обучающихся в Доме детства и юношества Болотнинского района выстроили в буквe V (она тоже стала национальным символом поддержки спецоперации на Украине).

В Доме детства и юношества Болотнинского района отказались общаться с НГС без официального письменного запроса

В Доме детства и юношества Болотнинского района отказались общаться с НГС без официального письменного запроса

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В детском саду «Солнышко» организовали выставку работ дошколят на патриотическую тематику.

— Родители дали словесное согласие на вовлечение детей в политическую агитацию, — так ответили на вопрос НГС в детском саду «Солнышко» в поселке Искра

— Родители дали словесное согласие на вовлечение детей в политическую агитацию, — так ответили на вопрос НГС в детском саду «Солнышко» в поселке Искра

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В Байкальской школе Болотнинского района почему-то уверены, что совершеннолетие наступает с 14 лет.

— Мы все поддерживаем решение нашего президента и нашей армии. К участию в патриотической акции не привлекались подростки младше 14 лет. Подключали исключительно совершеннолетних, — сообщили НГС в ДК Криводановского района

— Мы все поддерживаем решение нашего президента и нашей армии. К участию в патриотической акции не привлекались подростки младше 14 лет. Подключали исключительно совершеннолетних, — сообщили НГС в ДК Криводановского района

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Российские регионы во время специальной операции на Украине празднуют годовщину присоединения Крыма в стиле Z. В Новосибирске в «Локомотив-Арене» 18 марта организовали патриотический митинг-концерт. Попасть волонтером под прикрытием на это мероприятие оказалось сложной задачей, подробности — в материале.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем» у кинотеатра «Победа». Экспозиция представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка, с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты. Несколько новосибирцев в соцсетях раскритиковали кинотеатр «Победа» за проведение выставки, пригрозив не посещать учреждения из-за милитаристских лозунгов. В кинотеатре «Победа» заявили, что к выставке не имеют отношения.

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