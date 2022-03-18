Новосибирских детей начали привлекать к акциям в поддержку спецоперации на Украине

Руководство детских садов и учреждений дополнительного образования Новосибирской области отчиталось в социальных сетях о проведении патриотических акций и мероприятий в поддержку российской армии и президента. На это обратил внимание телеграм-канал sibirmedia.



К примеру, в Гжатском культурно-досуговом центре Куйбышевского района к участию привлекали «маленьких патриотов».