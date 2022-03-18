Новосибирских детей начали привлекать к акциям в поддержку спецоперации на Украине

Руководство детских садов и учреждений дополнительного образования Новосибирской области отчиталось в социальных сетях о проведении патриотических акций и мероприятий в поддержку российской армии и президента. На это обратил внимание телеграм-канал sibirmedia.
К примеру, в Гжатском культурно-досуговом центре Куйбышевского района к участию привлекали «маленьких патриотов».
В Культурно-досуговом центре Куйбышевского района провели «познавательную беседу».
Обучающихся в Доме детства и юношества Болотнинского района выстроили в буквe V (она тоже стала национальным символом поддержки спецоперации на Украине).
В детском саду «Солнышко» организовали выставку работ дошколят на патриотическую тематику.
В Байкальской школе Болотнинского района почему-то уверены, что совершеннолетие наступает с 14 лет.
Российские регионы во время специальной операции на Украине празднуют годовщину присоединения Крыма в стиле Z. В Новосибирске в «Локомотив-Арене» 18 марта организовали патриотический митинг-концерт. Попасть волонтером под прикрытием на это мероприятие оказалось сложной задачей, подробности — в материале.
16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем» у кинотеатра «Победа». Экспозиция представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка, с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты. Несколько новосибирцев в соцсетях раскритиковали кинотеатр «Победа» за проведение выставки, пригрозив не посещать учреждения из-за милитаристских лозунгов. В кинотеатре «Победа» заявили, что к выставке не имеют отношения.