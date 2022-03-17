Больше 300 новосибирцев привлекли к ответственности за антивоенную акцию 6 марта — составлены протоколы

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сегодня, 17 марта, в ответе на запрос НГС назвала число административных протоколов, составленных на задержанных новосибирцев во время несанкционированной антивоенной акции от 6 марта. Тогда официально не сообщалось, сколько человек доставили в отделения полиции.
— Сотрудниками полиции составлены административные протоколы в отношении 304 граждан, участвующих в несанкционированных протестах. В отделы полиции также были доставлены трое граждан, имевших отличительные знаки представителей средств массовой информации, которые, по визуальной оценке, не соответствовали требованиям Приказа Роскомнадзора, в связи с чем были признаны участниками публичного мероприятия, — так объяснили в МВД основания задержания журналистов.
Дополнительно в пресс-службе сообщили, что проводят проверку по факту якобы совершения административного правонарушения журналистом НГС Виктором Бобровниковым из-за событий 6 марта — Виктор оказался в числе задержанных журналистов. В чем правонарушение заключается, не пояснили.
6 марта в Новосибирске прошла очередная несанкционированная антивоенная акция. Оцепленная площадь Ленина, сотни силовиков, десятки задержанных — всё было уже привычно, кроме одного: тогда в автозаке оказались и журналисты. В том числе и корреспондент НГС, написавший репортаж из автозака и отделения полиции.
16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем» у кинотеатра «Победа». Сама композиция представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты. В самом кинотеатре от выставки открестились.