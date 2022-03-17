Больше 300 новосибирцев привлекли к ответственности за антивоенную акцию 6 марта — составлены протоколы

16 марта заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова торжественно открыла фотовыставку «Своих не бросаем» у кинотеатра «Победа». Сама композиция представляет собой несколько плакатов с фотографиями разрушенного Донецка с лозунгами, один из которых сообщает об этнических чистках украинской хунты. В самом кинотеатре от выставки открестились.

