11 марта пятница
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 120.38
eur 132.96
Тема дняЦены на «Алиэкспрессе» выросли в 2–3 раза
Все новости
Все новости

«Сейчас там больше 20 тысяч наших обращений»: правозащитник — о выходе России из ЕСПЧ

Разбираемся, куда теперь жаловаться тем, кто не согласен с решением отечественных судов

2 539

Поделиться

После выхода из Совета Европы россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ

После выхода из Совета Европы россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ

Поделиться

10 марта в Совете Федерации заявили, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после того, как страна выйдет из Совета Европы. Это значит, что с 1 января 2023 года ЕСПЧ не будет рассматривать жалобы жителей России.

Мы поговорили с правозащитником Мариной Агальцовой о том, какие альтернативы есть у тех, кто хочет оспорить решения российских судов и почему до сих пор эти варианты не пользовались популярностью.

— Подавать жалобы в ЕСПЧ россияне смогут до 1 января 2023 года, именно если деяние совершено до этой даты. То есть если что-то случилось в декабре 2022 года, а потом были долгие суды, обжалования, то всё равно в ЕСПЧ жалобу подать можно. А вот если деяние будет совершено 2 января 2023 — уже нет, — пояснила Мария Агальцова. — Согласно статистике, сейчас там находится 70 тысяч жалоб и более 20 тысяч из них — это наши, от жителей Российской Федерации. Пока Россия в структурах ООН, поэтому в целом есть куда жаловаться, но вот такой внятной, уже отыгранной процедуры, какая есть для ЕСПЧ, для ооновских органов в рамках пересмотра дел нет.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Из-за санкций крупнейшие мировые автоконцерны уже приняли решение приостановить сотрудничество с Россией, а 27 февраля все страны Евросоюза закрыли небо для российских самолетов.

Кроме того, с рынка ушли известные бренды одежды, а с 10 марта у россиян перестали работать системы мобильных платежей Apple Pay и Google Pay.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЕСПЧООНУкраинавидеоправа человекасанкциисудСовет ЕвропыРоссия и Украина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter