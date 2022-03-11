«Сейчас там больше 20 тысяч наших обращений»: правозащитник — о выходе России из ЕСПЧ

10 марта в Совете Федерации заявили, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после того, как страна выйдет из Совета Европы. Это значит, что с 1 января 2023 года ЕСПЧ не будет рассматривать жалобы жителей России.



Мы поговорили с правозащитником Мариной Агальцовой о том, какие альтернативы есть у тех, кто хочет оспорить решения российских судов и почему до сих пор эти варианты не пользовались популярностью.

— Подавать жалобы в ЕСПЧ россияне смогут до 1 января 2023 года, именно если деяние совершено до этой даты. То есть если что-то случилось в декабре 2022 года, а потом были долгие суды, обжалования, то всё равно в ЕСПЧ жалобу подать можно. А вот если деяние будет совершено 2 января 2023 — уже нет, — пояснила Мария Агальцова. — Согласно статистике, сейчас там находится 70 тысяч жалоб и более 20 тысяч из них — это наши, от жителей Российской Федерации. Пока Россия в структурах ООН, поэтому в целом есть куда жаловаться, но вот такой внятной, уже отыгранной процедуры, какая есть для ЕСПЧ, для ооновских органов в рамках пересмотра дел нет.