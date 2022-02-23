ВЦИОМ спросил отношение россиян к признанию независимости ЛДНР

18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики, об этом же президента попросили члены Совета безопасности РФ. К вечеру 21 февраля документы были подписаны.

