ВЦИОМ спросил отношение россиян к признанию независимости ЛДНР

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к решению президента признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. 92% опрошенных признались, что слышали об этом событии, при этом 66% читали подробности о принятии этого решения. Опрос проводился методом телефонного интервью, в выборку попали 1600 респондентов старше 18 лет.
73% опрошенных заявили, что скорее поддерживают решение о признании независимости, 16% — не поддерживают. Каждый десятый затруднился ответить. Поддержку решения Путина о подписании договора о дружбе и сотрудничестве ЛДНР высказали 78% респондентов, против — 14%.
Указы о признании Россией ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 21 февраля после заседания Совета безопасности РФ и обращения к россиянам по ситуации в русско-украинских отношениях. О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на территории Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.
18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать республики, об этом же президента попросили члены Совета безопасности РФ. К вечеру 21 февраля документы были подписаны.