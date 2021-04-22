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В аппарате омбудсмена по правам человека заявили, что им не поступало жалоб после митингов

По словам Татьяны Москальковой, обращений не было ни в одном регионе

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Акции в поддержку Навального прошли в среду 21 апреля

Акции в поддержку Навального прошли в среду 21 апреля

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по итогам прошедших в среду по всей стране акций в защиту Алексея Навального, в аппарат обращений не поступало. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи, — цитирует агентство Москалькову.

21 марта в России прошли акции в поддержку опозиционного политика Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. Месяц назад адвокаты заявили, что в колонии у него ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. С 31 марта Навальный объявил голодовку, чтобы к нему допустили независимого врача. 19 апреля региональное управление ФСИН заявило, что оппозиционера доставили в областную больницу для осужденных, которая находится на территории ИК-3 во Владимирской области, и назначили витаминную терапию.

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Алексей НавальныйТатьяна Москальковаакции протеста
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