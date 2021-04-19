Навального перевели из колонии в больницу

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии Владимирской области, доставили в областную больницу для осужденных. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. Больница находится на территории ИК-3 во Владимирской области.



— В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт, — сообщили в ведомстве. — С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

