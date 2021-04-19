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Навального перевели из колонии в больницу

Ранее он жаловался на здоровье, а потом объявил голодовку

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<nobr class="_">31 марта</nobr> Навальный объявил голодовку, добиваясь медицинской помощи

31 марта Навальный объявил голодовку, добиваясь медицинской помощи

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Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии Владимирской области, доставили в областную больницу для осужденных. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. Больница находится на территории ИК-3 во Владимирской области.

— В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт, — сообщили в ведомстве. — С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

С марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 Покрова, куда его доставили отбывать остаток срока по делу «Ив Роше». Его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. С 31 марта Навальный объявил голодовку, чтобы к нему допустили врача. К воротам колонии периодически прибывают сторонники оппозиционера, их задерживают за нарушение общественного порядка.

Как устроена колония, куда этапировали Навального, можно почитать в этом материале.

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Алексей НавальныйИК-2Покровколония
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