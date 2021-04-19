Навального перевели из колонии в больницу

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии Владимирской области, доставили в областную больницу для осужденных. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. Больница находится на территории ИК-3 во Владимирской области.
— В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт, — сообщили в ведомстве. — С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
С марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 Покрова, куда его доставили отбывать остаток срока по делу «Ив Роше». Его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. С 31 марта Навальный объявил голодовку, чтобы к нему допустили врача. К воротам колонии периодически прибывают сторонники оппозиционера, их задерживают за нарушение общественного порядка.