Красная колония в чёрном городе: репортаж из Покрова, где сидит Алексей Навальный

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«Красная» колония, как утверждают правозащитники. То есть колония, где власть держат активисты — заключенные, сотрудничающие с администрацией. Такое сотрудничество делает закрытую систему ИК практически неуязвимой. Официально она — общего режима, для первоходок (тех, кто впервые попал за решетку). Неофициально — лютая, жестокая по своим правилам. Те, кто там был, проклинают это место.



Вот как описывает будущую жизнь Навального Константин Котов, оппозиционный гражданский активист, вышедший из колонии в конце 2020 года :

