Суд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального

В начале февраля политика признали виновным в нарушении условий приговора (Навальному дали условный срок, но за сутки до его окончания ФСИН подала жалобу). Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, с учетом домашнего ареста и времени в СИЗО в колонии он проведет примерно два с половиной года. РБК со ссылкой на адвокатов политика пишет, что окончательный срок составит 2 года, 6 месяцев и две недели , он истечет в начале августа 2023 года.

В 14:00 по московскому времени начнется очередное заседание по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике за поправки к Конституции. На прошлом суде гособвинение потребовало в качестве наказания для Навального штраф в размере 950 тысяч рублей. Адвокаты политика настаивают на оправдательном приговоре, отмечая, что в словах Навального не было клеветы — была лишь оценка людей, снявшихся в ролике.