Суд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходят сразу два заседания по уголовным делам Алексея Навального. Первое — апелляция защиты на приговор по делу «Ив Роше». Адвокаты Навального пришли с решением Европейского суда по правам человека, в котором требуется освободить Навального. Ранее российские власти назвали это «переходом за красную линию». Ходатайство с письмом из ЕСПЧ суд удовлетворил, заслушал стороны и принял решение: прежний приговор оставить в силе, зачтя время, проведенное под арестом.
В начале февраля политика признали виновным в нарушении условий приговора (Навальному дали условный срок, но за сутки до его окончания ФСИН подала жалобу). Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, с учетом домашнего ареста и времени в СИЗО в колонии он проведет примерно два с половиной года. РБК со ссылкой на адвокатов политика пишет, что окончательный срок составит
В 14:00 по московскому времени начнется очередное заседание по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике за поправки к Конституции. На прошлом суде гособвинение потребовало в качестве наказания для Навального штраф в размере