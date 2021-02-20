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Суд оставил в силе реальный срок лишения свободы для Навального

Политика осудили на 3,5 года по делу «Ив Роше», его защита подала апелляцию

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Алексей Навальный находится в «Матросской тишине» с середины января

Алексей Навальный находится в «Матросской тишине» с середины января

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Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходят сразу два заседания по уголовным делам Алексея Навального. Первое — апелляция защиты на приговор по делу «Ив Роше». Адвокаты Навального пришли с решением Европейского суда по правам человека, в котором требуется освободить Навального. Ранее российские власти назвали это «переходом за красную линию». Ходатайство с письмом из ЕСПЧ суд удовлетворил, заслушал стороны и принял решение: прежний приговор оставить в силе, зачтя время, проведенное под арестом.

В начале февраля политика признали виновным в нарушении условий приговора (Навальному дали условный срок, но за сутки до его окончания ФСИН подала жалобу). Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, с учетом домашнего ареста и времени в СИЗО в колонии он проведет примерно два с половиной года. РБК со ссылкой на адвокатов политика пишет, что окончательный срок составит 2 года, 6 месяцев и две недели, он истечет в начале августа 2023 года.

В 14:00 по московскому времени начнется очередное заседание по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике за поправки к Конституции. На прошлом суде гособвинение потребовало в качестве наказания для Навального штраф в размере 950 тысяч рублей. Адвокаты политика настаивают на оправдательном приговоре, отмечая, что в словах Навального не было клеветы — была лишь оценка людей, снявшихся в ролике.

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Алексей Навальныйклевета и оскорблениесуд«Ив Роше»
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